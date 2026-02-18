Monden

De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut

De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut
După șase săptămâni în Republica Dominicană, Larisa Uță a părăsit Survivor România 2026. Eliminarea ei a venit în urma duelului cu Cristian Boureanu, unul dintre colegii săi de tabără, marcând finalul unei experiențe intense, pline de efort fizic și tensiuni interpersonale. Ea a povestit despre ce s-a întâmplat la Antena Stars.

Larisa Uță, despre eliminarea de la Survivor

Larisa a descris ultimele zile în junglă ca fiind cele mai dificile. „A fost greu, nu este ușor. M-a durut cel mai tare condiția umană. A fost singura parte grea din această competiție… Pe o perioadă de cinci zile, nu am mai dormit, nu am mâncat mai nimic. Îmi doream să plec”, a spus ea.

Larisa Uță

Larisa Uță/ Sursa foto Captură video

Fosta concurentă a recunoscut că provocarea cea mai mare nu a fost fizică, ci socială. Încă de la început, s-a simțit în afara grupului „Faimoșilor”, iar diferențele de personalitate au generat conflicte și neînțelegeri frecvente.

„Sunt o persoană foarte prietenoasă, sociabilă, oriunde merg și cu oricine vorbesc, găsesc subiecte de discuție. M-a durut mai mult sufletul, partea musculară nu m-a durut deloc”, a completat Larisa.

Tensiuni cu Călin Donca

Tensiunile au fost vizibile mai ales în relația cu afaceristul Călin Donca. Ea l-a acuzat că a încercat să se apropie de colegele sale, Marina Dina și Roxana Condurache, ceea ce a generat conflicte între ei. Situația s-a liniștit după eliminarea lui Donca, cauzată de un accident grav, când a căzut dintr-un palmier.

Călin Donca și Boureanu

Călin Donca și Boureanu. Sursa foto Captură video

Larisa a arătat empatie față de fostul său rival: „Mă bucur din tot sufletul că este bine, că este sănătos… În momentul în care a venit accidentat, din pădure, eu am fost cea care am strigat să cheme doctorul. Sunt chiar foarte bucuroasă că este ok”.

Larisa Uță, mândră de parcursul său

Privind în urmă, Larisa Uță se declară mândră de parcursul său și de efortul depus: a rezistat foamei, nopților fără somn și provocărilor fizice, dar și dificultăților de integrare într-un grup tensionat. Aceasta a spus că experiența Survivor i-a oferit lecții despre rezistență, răbdare și importanța relațiilor interumane, chiar și în condiții extreme.

