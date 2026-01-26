Monden

Cristian Boureanu, declarații belicoase la adresa lui Donca. Ce și-au spus cei doi

Comentează știrea
Cristian Boureanu, declarații belicoase la adresa lui Donca. Ce și-au spus cei doiCristian Boureanu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Se încing spiritele la Survivor, astfel că fostul policitian, Cristian Boureanu a făcut mai multe afirmații neprietenoase la adresa lui Călin Donca. Acesta din urmă i-a răspuns, iar tensiunea pare să se amplifice.

Boureanu: ”Gâfâi la jumătatea cursei”

Fostul deputat nu s-a mai abținut și i-a transmis câteva lucruri lui Călin Donca, în fața națiunii. ”Ești bărbat, împingi cu 110, faci flotări dimineața, tragi de pomi și apoi gâfâi la jumătatea cursei. Asta e părerea mea, ce spun aici, nu este un secret, noi le-am discutat public în trib.

Cristian Boureanu

Cristian Boureanu. Sursa foto: Facebook/Cristian Boureanu

Din ce am văzut lucrurile s-au întâmplat așa. Au fost patru voturi pentru mine să fiu propus pentru eliminare de la Aris, Călin, Marina și cu Roxana. Asta este viața, prefer să trec prin ea spunând adevărul decât să o dau pe colțuri”, a încheiat Boureanu.

Replica lui Donca

Replica lui Călin Donca nu a întârziat. ”Eu vreau să vă spun părerea mea. Sunt absolut sătul, plictisit de poveștile de doi lei. am văzut o colegă care este într-o suferință reală.

Exclusiv. Frigul din case, presiunea din buget. Cum au ajuns ajutoarele sociale la zeci de miliarde de lei
Exclusiv. Frigul din case, presiunea din buget. Cum au ajuns ajutoarele sociale la zeci de miliarde de lei
Cele mai mari ninsori din istorie. Când zăpada a înghițit orașe
Cele mai mari ninsori din istorie. Când zăpada a înghițit orașe

Eu din acest moment vreau să urmez îndemnul Yasminei să fim oameni și cine va rămâne după acest duel o să șterg orice resentiment și dau re-start. Nu mai subestimați colegii din grup. Eu nu controlez pe nimeni”, a spus și omul de afaceri.

Cei doi rămân în cursă

Din emisiune la această ediție a ieșit Roxana Condurache. Dar când a plecat i-a transmis câteva urări lui Boureanu. ”Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigatduelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui.

Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:48 - Băiatul de 13 ani care a comis crima din Cenei, mărturisiri pe TikTok: Nu a fost doar vina mea
23:41 - Donald Trump vede diferit de la Casa Albă evenimentele sângeroase din Minneapolis
23:24 - MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Regatul Unit din cauza furtunii Chandra
23:20 - Corpul de Control, trimis la Penitenciarul Rahova. Ministrul Justiției vrea monitorizarea deținuților cu brățări elec...
23:12 - Exclusiv. Frigul din case, presiunea din buget. Cum au ajuns ajutoarele sociale la zeci de miliarde de lei
23:03 - Valeriu Iftime vrea să plece din PNL. Șeful CJ Botoșani spune că are oferte de la alte partide

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale