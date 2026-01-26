Cristian Boureanu, declarații belicoase la adresa lui Donca. Ce și-au spus cei doi

Se încing spiritele la Survivor, astfel că fostul policitian, Cristian Boureanu a făcut mai multe afirmații neprietenoase la adresa lui Călin Donca. Acesta din urmă i-a răspuns, iar tensiunea pare să se amplifice.

Fostul deputat nu s-a mai abținut și i-a transmis câteva lucruri lui Călin Donca, în fața națiunii. ”Ești bărbat, împingi cu 110, faci flotări dimineața, tragi de pomi și apoi gâfâi la jumătatea cursei. Asta e părerea mea, ce spun aici, nu este un secret, noi le-am discutat public în trib.

Din ce am văzut lucrurile s-au întâmplat așa. Au fost patru voturi pentru mine să fiu propus pentru eliminare de la Aris, Călin, Marina și cu Roxana. Asta este viața, prefer să trec prin ea spunând adevărul decât să o dau pe colțuri”, a încheiat Boureanu.

Replica lui Călin Donca nu a întârziat. ”Eu vreau să vă spun părerea mea. Sunt absolut sătul, plictisit de poveștile de doi lei. am văzut o colegă care este într-o suferință reală.

Eu din acest moment vreau să urmez îndemnul Yasminei să fim oameni și cine va rămâne după acest duel o să șterg orice resentiment și dau re-start. Nu mai subestimați colegii din grup. Eu nu controlez pe nimeni”, a spus și omul de afaceri.

Din emisiune la această ediție a ieșit Roxana Condurache. Dar când a plecat i-a transmis câteva urări lui Boureanu. ”Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigatduelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui.

Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”.