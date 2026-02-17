Monden

Naba i-a pus pe șefii Antenei 1 în fața unui episod delicat după secvențele de la Survivor

Naba i-a pus pe șefii Antenei 1 în fața unui episod delicat după secvențele de la SurvivorSurvivor România. Sursa foto: Captură video Youtube
Un episod recent al emisiunii Survivor România, difuzat de Antena 1, a stârnit reacții negative din partea telespectatorilor și a determinat depunerea unor sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului. Criticile au vizat modul în care a fost gestionată intervenția Nabei într-un moment tensionat al competiției.

Reacțiile, din cauza duelului pentru eliminare

Controversa a apărut în timpul duelului pentru eliminare, o probă cu miză ridicată în care doi participanți, Larisa Uță și Cristian Boureanu, s-au confruntat pentru a rămâne în competiție.

Între etapele traseului, Naba a intervenit de mai multe ori cu remarci pe care o parte a publicului le-a considerat ofensatoare și nepotrivite pentru spațiul audiovizual. Reacțiile din mediul online au apărut rapid, iar numeroși telespectatori și-au exprimat nemulțumirea față de limbajul folosit. Aceștia au criticat și faptul că intervențiile au fost difuzate fără o intervenție clară din partea producției.

Comentariile Nabei din timpul duelului

În timpul duelului pentru eliminare, Naba a făcut mai multe comentarii de pe margine, între probele competiției.

Cum a reușit Cosmin Nedelcu „Micutzu” să slăbească peste 50 de kilograme. A renunțat la micile plăceri
Locul din România, aflat la trei ore de Budapesta, unde o casă costă doar 10.000 de euro. Ai și 284 de metri pătrați de teren
„Du-te la toaletă, la toaletă amândoi. Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă, la toaletă cu ea. Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam”, a spus aceasta.

La finalul probei, după ce Adi Vasile i-a stins flacăra, Larisa a refuzat să își ia rămas-bun de la colegi. În acel moment, Naba a intervenit din nou și a afirmat: „Rând pe rând să se ducă ăștia care nu vor să își învețe lecția. O voi contacta de Crăciun să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

Naba

Naba. Sursa foto: Instagram/naba.salem.oficial

O telespectatoare a depus o sesizare la CNA

După difuzarea episodului, o telespectatoare a depus o sesizare la Consiliul Național al Audiovizualului. Ea a cerut analizarea modului în care au fost prezentate intervențiile verbale din timpul duelului pentru eliminare și a efectelor acestora asupra standardelor de decență și responsabilitate editorială în programele de divertisment difuzate în prime-time.

„Eu am făcut sesizare la CNA. Ce s-a întâmplat în această seară – circul grotesc la care a trebuit să asistăm, consider că a fost o jignire a acestui post de televiziune la adresa noastră! Să permiți unui specimen analfabet cu apucături de mahalagioaică, puturoasă si prefăcută precum Naba, să comenteze în asemenea HAL la adresa unor persoane publice cu realizări adevărate în viața, și apoi să îi mai și dai drept la replică, înseamnă să desconsideri cu adevărat capacitățile intelectuale ale urmăritorilor”, a scris aceasta.

