Scandal la meciul Inter - Juventus, după eliminarea unui sportiv. Cristi Chivu, de partea arbitrului 

Meciul Inter - Juventus, cunoscut drept „Derby d’Italia”, s-a încheiat sâmbătă seară cu victoria echipei din Milano, scor 3-2. Golul decisiv a fost marcat în ultimul minut, care a contat pentru etapa a 25-a de campionat.

Echipa Juventus, învinsă de Inter

Meciul, care o menține pe Inter la opt puncte în fața echipei AC Milan, a avut un moment decisiv în minutul 42, când francezul Pierre Kalulu a fost eliminat. Fotbalistul de la Juventus primise primul cartonaș galben în minutul 32, iar pe al doilea zece minute mai târziu, astfel că oaspeții au jucat întreaga repriză secundă în zece oameni, iar la pauză scorul era 1-1.

La Gazzetta dello Sport notează că primul cartonaș a fost „exagerat”, iar al doilea „absurd”. Faultul care a dus la eliminare a constat într-o mână întinsă a lui Kalulu, ca o barieră, în direcția lui Bastoni, aflat pe contraatac, iar ziarul îi acordă arbitrului Federico La Penna nota 4, în timp ce „Bătrâna Doamnă” se consideră furată.

Oficialii Juventus, conflict cu arbitrul

Oficialii Juventus au protestat la pauză față de deciziile arbitrului roman. „Nu există, nu există”, a repetat directorul de strategie fotbalistică al clubului, fostul internațional Giorgio Chiellini, vizibil nemulțumit. Imaginile surprinse la revenirea echipelor pe teren, devenite virale pe rețelele sociale, arată tensiunea din conducerea Juventus, inclusiv reacțiile directorului general Comolli, la adresa arbitrului roman.

Pe scările care duceau spre teren, Luciano Spalletti, flancat de managerul Matteo Fabris și de Mattia Perin, a avut un schimb aprins de replici cu arbitrul La Penna și cu directorul lui Inter, Riccardo Ferri. Antrenorul lui Juventus i-ar fi adresat cuvinte dure lui Marotta.

În acel moment, Damien Comolli a intervenit din spate și a început să îl insulte pe arbitru, în limba engleză. Antrenorul lui Juventus l-a îndepărtat cu forța, împingându-l spre vestiare, cu ajutorul portarului de rezervă.

Ulterior, mai calm, Giorgio Chiellini a intervenit și i s-a adresat arbitrului: „Nu poți face așa ceva. Nu există, nu există, nu există, nu există în lume!”, a strigat acesta, gesticulând în semn de dezacord. Totuși, La Penna i-a făcut semn să plece.

Cristi Chivu, de partea arbitrului

Cristi Chivu a declarat, după meci, că susține decizia arbitrului. „Kalulu îl atinge pe Bastoni. Și, având în vedere cartonașul galben, trebuie să ții mâinile acasă. Ca jucător, nu aș fi pus mâna pe un adversar cu cartonaș galben. Mai ales dacă ești anticipat și există posibilitatea unui contraatac”, a explicat acesta.

Juventus ocupă locul 5, cu 46 de puncte, iar liderul Inter are 61 de puncte și 60 de goluri marcate.

