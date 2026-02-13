Cum s-a produs ruptura dintre Chivu și Giovanni Becali. Motivul scandalului

Giovanni Becali a explicat care este motivul pentru care este supărat pe Cristi Chivu. Prima problemă este legată de momentul în care a fost închis și fotbalistul nu a dat niciun semn. A doua este aceea că a renunțat la el, fără prea multe discuții.

Antrenorul lui Inter, care este acum pe culmile gloriei, nu mai este în grațiile lui Giovanni Becali. Asta chiar dacă de-a lungul carierei impresarul i-a trasat liniile.

”El nu s-a mișcat niciodată fără mine. Și la Ajax nu a vrut să semneze până nu am venit eu. Numai când m-a luat la pușcărie nu m-a băgat în seamă. Nu știu ce s-a întâmplat. El vorbește cu fratele meu. Că fratele meu i-a botezat copiii și l-a cununat. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil i-a sucit mințile”, a declarat omul de fotbal.

Impresarul a mai explicat că dacă nu ar fi acționat la momentul accidentării lui Chivu, viața acestuia ar fi fost pusă în pericol. ”Dar eu îți spun ceva. El când s-a accidentat la Verona, a avut marele noroc că se găsește singurul spital pentru ce a avut el la cap. Până la Milano el murea. Eu îți dau cuvântul de onoare. După care m-a chemat Murinho de pe bancă și mi-a zis ”copilul s-a accidentat rău”. Fratele meu a plecat imediat cu primul zbor direct la Verona la spital. Numai soția și Victor s-au dus imediat.

Astea sunt lucruri care te rănesc în viață. Eu i-am făcut un contract de 8 ani cu 4.500.000 netul pe an. Și am riscat mult că am refuzat Real Madrid. Și Barcelona care a dat 3.500.000 de euro. Eu am stat pe telefoane. El stătea în birou cu nașul. Nu l-am înșelat nu i-am luat comision niciodată. Și dintr-o dată s-a dus cu unul pe care l-am lăsat să aibă grijă de el acolo. Care venea să se roage de mine să-i dea Mircea Sandu bani. Dar asta e. Dar eu nu am nimic, treaba lui”, a mai spus acesta.

Pe de altă parte, Becali spune că după Inter l-ar fi văzut pe Chivu la Mancester. ”Două milioane pe an ia la Inter. Dacă ar fi mers cu mine în continuare semnam cu Manchester pentru el. Acesta ar fi viitorul cred eu, pentru el”.