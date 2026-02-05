Cristi Chivu poartă astăzi torța olimpică. Antrenorul lui Inter, alături de două campioane de Grand Slam

Cristi Chivu se află printre personalitățile alese să ducă flacăra olimpică în penultima zi dinaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Tehnicianul lui Inter va face parte dintr-un grup select, în care se mai regăsesc fostele mari jucătoare de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, precum și președintele CONI, Luciano Buonfiglio. La doar o zi după ce Inter a devenit prima echipă calificată în semifinalele Cupei Italiei, în urma victoriei de miercuri seară, 2-1 cu Torino la Monza, antrenorul liderului din Serie A schimbă stadionul cu traseul torței olimpice.

Nu în cantonamentul de la Appiano Gentile, alături de jucătorii săi, ci pe străzile Italiei, Chivu se regăsește pe lista foștilor sportivi și a figurilor publice din lumea sportului și a showbizului care vor purta flacăra înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina.

Cristi Chivu va primi torța în același grup cu președintele CONI, dar și cu Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, ambele foste campioane de Grand Slam la tenis. Anunțul a fost făcut de clubul Inter pe 23 ianuarie, înaintea meciului cu Pisa, câștigat categoric, 6-2, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 22-a din Serie A. Cu o zi înainte, un alt simbol al nerazzurrilor, Javier Zanetti, vicepreședinte al clubului și jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria lui Inter, a purtat și el torța olimpică.

Astăzi, torța va fi purtată de Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, Luciano Buonfiglio, președintele CONI (Comitetul Olimpic Național Italian), Flavia Pennetta, câștigătoare a US Open în 2015, și Francesca Schiavone, campioană la Roland Garros în 2010. Lor li se vor alătura legenda snowboardingului Shaun White și Alberto Cova, campion olimpic la 10.000 de metri la Jocurile Olimpice din 1984. Din afara sportului, flacăra va fi dusă mai departe de Carlo Cracco, celebru chef italian, și de cântărețul și compozitorul Mahmood.

Vineri, cu o zi înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, programată la ora 21:00, flacăra olimpică va ajunge în Milano. Aceasta va trece prin zona Santagiulia, la arena de hochei pe gheață, urmând să își încheie traseul în Darsena, pe apă, avându-l ca purtător pe Antonio Rossi.

De-a lungul întregii zile de vineri, torța va fi preluată succesiv de numeroase nume sonore, printre care Zlatan Ibrahimovic, fostul atacant suedez, în prezent consilier al președintelui clubului Milan, Federica Pellegrini, multiplă campioană olimpică și mondială la înot, și schioarea franceză Tessa Worley, fostă mare campioană mondială la schi alpin.

La precedentele Jocuri Olimpice de Vară, desfășurate acum doi ani la Paris, Nadia Comăneci a fost una dintre aparițiile-surpriză pregătite de organizatori. Fosta mare gimnastă a purtat torța olimpică pe Sena, într-o barcă, alături de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.

„Momente emoționante și memorabile”, a transmis atunci Nadia Comăneci pe pagina personală de Facebook, alături de o fotografie realizată împreună cu ceilalți sportivi. Prezența sa a atras atenția și prin echilibrul impresionant de care a dat dovadă în timp ce barca se legăna pe apă, ținând torța aprinsă.

Jurnaliștii britanici de la The Guardian au remarcat: „Doar Nadia Comăneci, deloc surprinzător pentru o sportivă ce a câştigat două medalii olimpice de aur la bârnă, a părut netulburată în timp ce barca se clătina în sus şi în jos. La un moment dat, Williams a părut temătoare şi s-a agăţat de Nadia pentru a se linişti”.