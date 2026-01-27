Cristi Chivu, lăudat de legendarul Fabio Capello. Cum l-a impresionat antrenorul român

Fabio Capello (79 de ani), fost mare antrenor la AC Milan sau Real Madrid, l-a lăudat din nou pe Cristi Chivu, pentru felul în care coordonează echipa Inter Milano. Capello a remarcat că jucătorii au mare încredere în ei, iar asta arată că au fost influențați psihologic de antrenorul român.

De asemenea, fostul tehnician a remarcat și modul în care Chivu știe să-și rotească titularii și spune că Inter are un lot decent în aceast sezon. „Echipa lui Chivu a apucat-o acum într-o direcție foarte clară. Văd o încredere remarcabilă, profundă în rândul jucătorilor.

Și noul antrenor a făcut bine să intre în mintea jucătorilor săi, mai ales după sfârșitul dificil al sezonului trecut. Își rotește mult și bine titularii, pentru că are un lot decent, o echipă puternică și puține puncte slabe”, a spus Capello pentru gazzetta.it.

„Cu excepția flancului drept, unde absența lui Dumfries cântărește greu și va continua să se simtă... Cred că toate criticile aduse lui Sommer în ultimele săptămâni sunt exagerate. Este un portar experimentat.

Observ că fundașii nerazzurrilor au încredere implicită în el și este foarte bun în jocul de picior, în ciuda erorii grave pe care a făcut-o în meciul de vinerea trecută cu Pisa. Poate că a fost din cauza excesului de încredere”, a mai precizat italianul.

„Îmi plac schimbările pe care el le-a introdus recent, cum ar fi ziua liberă dinaintea meciului restanță conta lui Lecce.Nimeni nu înțelege, nu simte vestiarul mai bine decât el! Dacă a decis să acționeze așa, e pentru că a considerat că e important pentru recuperarea jucătorilor săi. În același timp, jucătorilor li se dă o mare responsabilitate.

Trebuie să-i răsplătească încrederea antrenorului, pentru că toată lumea trebuie să prospere în lumea din afara fotbalului. Dar o fac. Atât pe teren, cât și în afara lui”, a conchis Capello.