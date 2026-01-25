Daniel Pancu, după victoria CFR Cluj cu FCSB: Ratarea lui Toma a fost momentul psihologic al meciului

Antrenorul echipei CFR Cluj, Daniel Pancu, a declarat duminică seară, după victoria obținută la București în fața FCSB, scor 4-1, că momentul decisiv al partidei a fost ratarea lui Mihai Toma, într-o fază în care gazdele puteau face 2-0. Tehnicianul clujenilor și-a exprimat, totodată, nemulțumirea față de programarea meciurilor echipei sale.

Daniel Pancu a explicat că echipa sa a trecut prin momente dificile la începutul meciului și că diferența putea deveni mult mai mare în favoarea FCSB.

„A fost greu. Eu mai văzusem jocul. O echipă care are două jocuri în câteva zile, împotriva unei echipe care are un portar nou. Vă spun că-l mai văzusem pentru că era clar că o să câștige toate duelurile pe început de meci. Ne-a ajutat Dumnezeu la ocaziile lor. Le-am spus din minutul 30 celor de pe bancă că se va schimba jocul. Am reușit să câștigăm mai multe mingi”, a declarat Pancu. Antrenorul CFR-ului a mai spus că ratarea lui Toma a schimbat complet cursul partidei. „Ratarea lui Toma a fost cel mai important moment al meciului. Se face 2-0, e posibil să fie 5-0 pentru ei”.

Pancu a precizat că echipa sa a reușit să se organizeze mai bine după pauză și să controleze jocul. „După golul lui Cordea nu au mai fost emoții, am închis bine spațiile, au fost și două parade bune ale lui Popa. Am schimbat sistemul la pauză”, a spus antrenorul.

Tehnicianul CFR Cluj a criticat programarea partidelor echipei sale, considerând că formația sa este dezavantajată față de alte competitoare.

„Lumea ne consideră morți, dar nu suntem încă. Putem să pronunțăm și noi cuvântul play-off acum, chiar dacă suntem foarte departe. Jucăm derby cu U Cluj. U Cluj joacă acasă marți, noi miercuri la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului, cel cu Rapid, marți, Rapid joacă vineri, noi jucăm sâmbătă derby-ul cu U Cluj. Păi, este egalitate asta? E clar că suntem desconsiderați pe față. Eu azi am aflat, sunt foarte nemulțumit”, a afirmat Pancu.

În final, Daniel Pancu a cerut respect pentru echipa: „Îi rog să schimbe acest lucru. CFR nu e moartă! CFR Cluj nu e moartă! Vrem să fim respectați. O zi în plus în perioada asta cu meciuri din 3 în 3 zile contează enorm. Plus că jucăm cu echipe puternice. Rapid a făcut o mulțime de transferuri. M-am refulat, sunt lucruri pe care le îmbunătățim, m-am bucurat că am marcat. Eu mă gândesc la meciul cu Metaloglobus, care e foarte greu”.