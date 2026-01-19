Champions League: Meciul Galatasaray - Atletico Madrid, arbitrat de un român

Arbitrul român Istvan Kovacs, în vârsta de 41 de ani, a fost desemnat de UEFA să arbitreze meciul Galatasaray - Atletico Madrid, din faza principală a UEFA Champions League. Partida este programată miercuri, de la ora 19:45, și se va disputa la Istanbul.

Echipa de arbitraj condusă de Istvan Kovacs îi include pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care vor îndeplini rolul de arbitri asistenți. Szabolcs Kovacs a fost desemnat al patrulea oficial, iar în camera VAR vor activa Rob Dieperink, din Țările de Jos, și Cătălin Popa.

Pentru Istvan Kovacs, acesta va fi al patrulea meci arbitrat în actuala ediție a celei mai importante competiții intercluburi din Europa. În acest sezon, el a mai condus partidele Olympiacos – Pafos, încheiat 0-0, Villarreal – Juventus, scor 2-2, și Liverpool – Real Madrid, câștigat de Liverpool cu 1-0.

Meciul dintre Galatasaray și Atletico Madrid va avea loc miercuri, pe data de 21 ianuarie 2026, de la ora 19:45, fiind disputat la Istanbul.

După primele șase runde, Atletico Madrid se află pe locul 8, cu 12 puncte, iar Galatasaray ocupă poziția a 18-a, cu 9 puncte.

Istvan Kovacs a încheiat anul 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai buni „centrali”. Arbitrul român se pregătește pentru Campionatul Mondial din 2026 și se află pe lista finală pentru stagiul de pregătire programat între 2 și 6 martie 2026, la Dubai.

În anul 2025, Istvan Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor dintre PSG și Inter, încheiată cu scorul de 5-0. Prin această delegare, a devenit singurul „central” care a condus câte o finală în toate cele trei competiții europene intercluburi. Anterior, Istvan Kovacs a arbitrat finala Europa League din 2024, Atalanta – Bayer Leverkusen, scor 3-0, și finala Conference League din 2022, AS Roma – Feyenoord, încheiată 1-0.