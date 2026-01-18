Sport

Un jucător dorit de FCSB, sfătuit să-l evite pe Gigi Becali. „E o tocătoare de fotbaliști acolo”

Un jucător dorit de FCSB, sfătuit să-l evite pe Gigi Becali. „E o tocătoare de fotbaliști acolo”Gigi Becali. Sursa foto: Captură video
Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, l-a sfătuit pe Olimpiu Moruțan să nu facă greșeala de a reveni la FCSB. Jucătorul este dorit de Gigi Becali la gruparea „roș-albastră”, pentru care a mai evoluat în perioada 2018 - 2021. După care a fost vândut în Turcia, la Galatasaray Istanbul. Mijlocașul nu s-a acomodat în străinătate și a mai trecut pe la Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.

Olimpiu Moruțan, sfătuit să aleagă Rapidul, nu malaxorul de jucători de la FCSB

Moruțan s-a confruntat cu mai multe accidentări care provocat un regres al carierei sale. În acest moment, el este aproape de a semna un acor cu Rapid. Iar Iftime, care îl cunoaște pe Moruțan din perioada în care fotbalistul a jucat la FC Botoșani (2016 - 2018) este de părere că alegerea este una foarte bună.

Moruțan

Sursa foto: Instagram

„Îmi e că face vreun meci prost și îl face domnul Becali de nu mai joacă”

„Chiar zilele trecute am vorbit cu Moruțan. Eu chiar i-am făcut invitație și la Botoșani, pentru că am văzut că în Grecia nu joacă, din păcate. Are aproape 27 de ani, acum trebuie să joace. E bun oriunde, nu am dubii. La FCSB nu știi care e bun și care-i slab. E o tocătoare de fotbaliști acolo.

Finanțatorul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, stă rău cu banii. Sursa Foto - Facebook

În schimb, la Rapid, acolo la mijloc, ar fi util. E clar că are o relație bună și cu cei de la FCSB, are mult bun simț. Îmi e că face vreun meci prost și îl face domnul Becali de nu mai joacă”, a spus patronul celor de la FC Botoșani pentru digisport.ro.

Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video

Nu s-a impus la Galatasaray

Moruțan a debutat în fotbalul mare la „U” Cluj, formație pentru care a evoluat în sezonul 2015 - 2016. La echipa națională a adunat trei partide. 3 goluri și 3 pase decisive în 26 de meciuri pentru Galatasaray Istanbul a bifat fotbalistul român, care nu s-a impus la „roș-galbeni”.

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

