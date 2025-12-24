11 arbitri români confirmați de FIFA. Cine face parte din elită

Federația Internațională de Fotbal Asociat (FIFA) a confirmat lista oficială a arbitrilor români desemnați să participe în competițiile internaționale din anul 2026.

Această validare urmează deciziilor luate de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) din cadrul Federației Române de Fotbal și include oficiali din mai multe categorii de arbitraj.

FIFA a publicat lista arbitrilor români care vor figura pe lista oficială pentru anul competițional 2026.

Aceasta cuprinde personal din diferite sectoare ale arbitrajului: arbitri de centru, arbitri asistenți, oficiali VAR, arbitri de futsal și arbitri de fotbal pe plajă.

Conform comunicatului, arbitrii de centru validați sunt:

Istvan Kovaks, Marian Barbu, Radu Petrescu, Horațiu Feșnic, Andrei Chivulete, Rareş Vidican, Szabolcs Kovacs, Iuliana Demetrescu, Alina Peșu, Ana Maria Terteleac și Roxana Timiș.

În categoria arbitrilor asistenți sunt incluși:

Mihai Marica, Mircea Grigoriu, Ferencz Tunyogi, Radu Ghinguleac, Valentin Avram, George Neacșu, Alexandru Cereo, Marius Badea, Alexandru Corb, Adrian Vornicu, Roxana Ivanov, Daniela Constantinescu, Cătălina Nan, Diana Florea, Andreea Şușcă, Ana Pușcașu și Ilinca Mazga.

Lista oficialilor desemnați pentru sistemul VAR include pe:

Cătălin Popa, Ovidiu Hațegan, Sebastian Colțescu, Sorin Costraie, Marcel Bîrsan, Radu Petrescu, Iulian Dima, Andrei Chivulete, Florin Andrei, Cristina Trandafir, Iuliana Ddemetrescu și Alina Peșu.

Potrivit aceleiași liste, pentru futsal au fost validați Vlad Ciobanu, Bogdan Hanceariuc, Liviu Chița și Laurenţiu Deaconu. În ceea ce privește fotbalul pe plajă, oficialii desemnați sunt: Attila Balint, Liviu Dârjan și Laurenţiu Pentek.

Totodată, documentul remis de CCA și preluat de media notează că mai mulți oficiali și-au încheiat activitatea pe terenul de joc la finalul anului 2025, în conformitate cu regulamentul în vigoare.

Aceștia au fost onorați în ultimele partide ale sezonului, primind o plachetă din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Printre arbitrii care au încheiat activitatea se numără: Mihai Amorăriței (L2), Marius Diaconu și Octavian Ciucanu (L3).

Lista celor care au părăsit activitatea în calitate de arbitri asistenți include pe:

Vasile Marinescu (FIFA), Ovidiu Artene (FIFA), Mihaela Ţepușă (FIFA), Sebastian Gheorghe, Daniel Mitruți, Mircea Orbuleț, Adrian Popescu, Stelian Slabu (L1), Cristian Voicu, Doru Zamfir, Casian Băla (L2), Alexandru Blănariu, Adrian Păunescu, Daniel Popa, Cristian Tănase și Ioan Georgiu (L3).

De asemenea, un observator și-a încheiat activitatea: Ioan Teodor (L3).

Numirea arbitrilor pe lista FIFA le permite oficialilor români să fie delegați la partide din competiții internaționale organizate de FIFA și UEFA pe durata anului 2026.

Aceasta include jocuri din preliminariile marilor turnee și alte întâlniri oficiale recunoscute de forul mondial al fotbalului. digisport.ro

Validarea listelor de către FIFA este un proces anual, prin care se confirmă și se actualizează oficialul care va putea oficia la nivel internațional în următorul sezon.

Prezența oficialilor pe această listă reflectă atât nivelul la care activează, cât și deciziile Comisiei Centrale a Arbitrilor privind selecția acestora.