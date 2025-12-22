Sport

Neymar vrea să aducă Cupa Mondială în Brazilia: În iulie mă puteți trage la răspundere

Neymar. Sursa foto: Instagram/Neymar
Deși nu a mai îmbrăcat tricoul Braziliei din octombrie 2023, Neymar își păstrează obiectivul de a juca la Cupa Mondială din vara viitoare, în ciuda accidentărilor repetate care l-au afectat în ultimii ani. „Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”, a spus sportivul, la un eveniment organizat la Sao Paulo, potrivit abola.pt.

Neymar vrea să aducă Cupa Mondială în Brazilia

La aproape 34 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 5 februarie, cel mai bun marcator din istoria selecției Braziliei, cu 79 de goluri, consideră că mai are un rol de jucat. Invitat la un eveniment organizat de cântărețul brazilian Thiaguinho, Neymar a urcat pe scenă și s-a adresat publicului.

„Vreau să vă spun că vom face totul pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia, ok? Posibilul este imposibilul și în iulie mă puteți trage la răspundere”, a spus acesta, continuând: „Alo, Ancelotti, ajută-ne”, potrivit abola.pt.

Neymar: „Dacă ajungem în finală, promit că voi marca”

În continuarea discursului, el le-a făcut o promisiune suporterilor brazilieni. „Dacă ajungem în finală, promit că voi marca”, a declarat jucătorul care, la începutul lunii decembrie, a contribuit decisiv la menținerea echipei Santos în prima ligă, în special cu o triplă reușită în meciul cu EC Juventude.

Revenirea la Santos a fost însoțită de accidentări și probleme medicale, însă numerele de la finalul sezonului sunt solide: Neymar a jucat 28 de meciuri, a înscris 11 goluri și a dat 4 pase decisive în aproximativ 2.000 de minute.

Meciul Juventude - Santos

Meciul Juventude - Santos. Sursa foto: Captruă video Youtube

Contractul sportivului ar urma să fie prelungit

Deși contractul său expiră la finalul lunii, acesta ar urma să fie prelungit cu șase luni, astfel încât să poată juca mai multe meciuri și să sporească șansele unei convocări la Cupa Mondială.

Neymar ar putea fi selecționat de Carlo Ancelotti în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție care ar reprezenta ultima sa șansă de a câștiga titlul mondial, trofeu pe care țara sa nu l-a mai obținut din 2002.

