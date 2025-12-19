Fan zone-urile gratuite devin istorie. FIFA introduce bilete de acces la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, se anunță nu doar cea mai amplă ediție din istoria competiției, ci și una care aduce schimbări importante în experiența suporterilor. Una dintre acestea vizează fan zone-urile, spații care, până acum, au fost asociate cu accesul liber și atmosfera deschisă pentru publicul larg. Pentru prima dată, FIFA deschide calea introducerii unui acces contra cost în astfel de zone dedicate fanilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, FIFA a început deja vânzarea de bilete pentru accesul în „FIFA Fan Festival” din New Jersey, unde suporterii vor putea urmări meciurile Cupei Mondiale pe ecrane gigant. Decizia marchează o schimbare semnificativă față de edițiile precedente ale turneului final, în care fan zone-urile au fost, fără excepție, gratuite.

Măsura se aplică, deocamdată, unei singure locații. Este vorba despre fan zone-ul din New Jersey, stat american care va găzdui mai multe meciuri importante ale Cupei Mondiale din 2026, inclusiv finala programată pe 19 iulie. Aici, FIFA a pus în vânzare bilete de acces pentru „FIFA Fan Festival”, evenimentul oficial destinat suporterilor care nu dețin bilete la stadion.

Prețul anunțat pentru acces este de 12,50 dolari, echivalentul a aproximativ 10,70 euro. Biletul oferă dreptul de a intra în zona dedicată fanilor și de a urmări partidele pe ecrane uriașe, într-un cadru organizat sub egida FIFA.

Presa internațională notează că aceasta este o premieră absolută pentru Cupa Mondială, întrucât, până acum, accesul în fan zone-uri era gratuit, fiind considerat parte a dimensiunii populare și deschise a competiției.

Fan zone-urile au devenit un element central al marilor competiții fotbalistice în ultimele două decenii. Aceste spații au fost gândite ca locuri de întâlnire pentru suporteri, indiferent dacă au sau nu bilete la meciuri, oferind transmisii live, concerte, activități culturale și zone de relaxare.

La edițiile anterioare ale Cupei Mondiale, precum cele din Germania, Africa de Sud, Brazilia, Rusia sau Qatar, fan zone-urile au avut un rol important în promovarea atmosferei de sărbătoare și în atragerea publicului larg. Accesul liber a fost considerat esențial pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de oameni la experiența turneului.

Introducerea unei taxe de acces reprezintă, astfel, o schimbare de paradigmă, care ar putea modifica relația dintre organizatori și suporteri.

Potrivit informațiilor disponibile, FIFA nu impune în mod automat taxarea fan zone-urilor la nivelul întregului turneu. Decizia de a introduce bilete de acces și nivelul acestora vor aparține orașelor gazdă. Fiecare administrație locală va avea libertatea de a stabili dacă menține accesul gratuit sau optează pentru un model contra cost.

Această abordare descentralizată lasă loc unor diferențe semnificative între locații. Este posibil ca unele orașe să păstreze tradiția fan zone-urilor gratuite, în timp ce altele să urmeze exemplul New Jersey și să introducă taxe de intrare, în funcție de costurile de organizare, securitate și logistică.

Deși FIFA nu a oferit o explicație detaliată privind motivele introducerii biletelor de acces, presa internațională indică mai multe posibile rațiuni. Organizarea fan zone-urilor la un eveniment de amploarea Cupei Mondiale implică cheltuieli semnificative, legate de securitate, infrastructură, tehnologie, personal și servicii pentru public.

În contextul Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în trei țări și în numeroase orașe, costurile logistice sunt considerabil mai mari decât la edițiile anterioare. Introducerea unui tarif de acces ar putea reprezenta o modalitate de a acoperi o parte din aceste cheltuieli sau de a oferi un nivel mai ridicat de servicii în fan zone-uri.

Totodată, taxarea accesului ar putea contribui la controlul fluxului de persoane și la evitarea supraaglomerării, un aspect important din perspectiva siguranței.

Anunțul privind introducerea biletelor de acces în fan zone-uri a generat deja discuții în rândul suporterilor. Pentru mulți fani, fan zone-urile reprezintă o alternativă accesibilă la biletele de stadion, care sunt adesea scumpe și greu de obținut. Posibilitatea de a fi nevoiți să plătească și pentru accesul în aceste spații ridică semne de întrebare legate de accesibilitatea competiției.

Criticii ar putea considera că această măsură transformă experiența fanilor într-un produs tot mai comercializat, îndepărtându-se de ideea de eveniment popular, deschis tuturor. Pe de altă parte, susținătorii modelului contra cost ar putea argumenta că suma anunțată este relativ modestă și că oferă acces la o experiență organizată, sigură și de calitate.

Cupa Mondială din 2026 va fi prima ediție cu 48 de echipe participante și se anunță a fi cea mai mare din istorie, atât ca număr de meciuri, cât și ca audiență. Evenimentul are o miză economică majoră pentru FIFA, pentru țările organizatoare și pentru orașele gazdă.

În acest context, orice decizie legată de monetizarea experienței fanilor este atent analizată. Fan zone-urile, care atrag sute de mii sau chiar milioane de persoane pe durata turneului, reprezintă un potențial important din punct de vedere financiar.

Dacă modelul introdus în New Jersey se va dovedi viabil și acceptat de public, este posibil ca și alte orașe gazdă să adopte soluții similare. Mai mult, această schimbare ar putea deveni un precedent pentru viitoarele ediții ale Cupei Mondiale sau pentru alte competiții majore organizate sub egida FIFA.

Deocamdată, rămâne de văzut câte orașe vor opta pentru taxarea accesului în fan zone-uri și cum vor reacționa suporterii. Cert este că ediția din 2026 se conturează ca un moment de cotitură nu doar din punct de vedere sportiv, ci și în modul în care este construită experiența fanilor la cel mai mare eveniment fotbalistic al lumii.