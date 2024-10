Vârsta nu este o piedică. Messi privește spre viitoarea Cupă Mondială din 2026

Lionel Messi ia în considerare să joace fotbal, pentru echipa Argentinei, și la viitoarea Cupă Mondială, din 2026. În vârstă de 37 de ani, marele campion va avea, la acel moment aproape 40 de ani.

Campionul mondial din Qatar nu vrea să se gândească la retragere, în acest moment. El spune că se simte în formă și se bucură de fiecare meci în care iese pe teren.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale se va desfășura în SUA, Canada şi Mexic. La acel moment, Lionel Messi va avea aproape 40 de ani. Dar, căpitanul naționalei Argentinei ia în calcul să mai joace, încă. Selecționata antrenată de Lionel Scaloni a câștigat Cupa Mondială din 2022, organizată de Qatar.

În acest moment, marele campion spune că nu dorește să se gândească foarte departe. El susține că se bucură de fiecare zi în care poate să joace și speră să poată juca cât mai multă vreme la un nivel înalt.

Lionel Messi a făcut aceste declarații în contextul decenării unui trofeu, în semn de recunoştinţă pentru cel mai titrat jucător din istoria fotbalului.

Messi's reaction when he saw the Portrait 😂 pic.twitter.com/9rB0z2JhVp

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 18, 2024