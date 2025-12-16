Firma înființată de Dragoș Pîslaru, contracte de 4,6 milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce

Două contracte de consultanță atribuite în anul 2025 de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au ajuns la o companie care, în trecut, a fost fondată și administrată de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Valoarea cumulată a acordurilor se ridică la aproximativ 4,6 milioane de lei, iar beneficiara este Civitta Strategy & Consulting, firmă care a obținut contractele în a doua parte a anului.

Conform informațiilor publicate de Adevărul.ro, cel mai recent contract a fost făcut public în Sistemul Electronic de Achiziții Publice pe 2 decembrie 2025. Acesta este și cel mai consistent din punct de vedere financiar, având o valoare de 3,7 milioane de lei.

Contractul vizează servicii de consultanță pentru implementarea Planului de Evaluare aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Documentația tehnică prevede evaluarea măsurilor dedicate incluziunii sociale și combaterii sărăciei, analiza impactului intervențiilor realizate prin asistență tehnică, precum și activități menite să consolideze capacitatea de evaluare la nivelul unei direcții generale din cadrul ministerului, notează sursa citată.

Anterior acestui contract, MIPE a mai colaborat cu aceeași firmă. Pe 24 iulie 2025, ministerul a semnat un acord în valoare de 920.000 de lei, care a avut ca obiect evaluarea Acordului de Parteneriat 2021–2027.

Documentul analizat stabilește cadrul de utilizare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2021–2027, definind prioritățile strategice de finanțare, complementaritatea dintre fonduri și programele Politicii de Coeziune, precum și sursele alternative destinate finanțării nevoilor de dezvoltare.

Achiziția a vizat, mai precis, lotul 3 al procedurii, concentrat pe obiectivul „O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității”. În acest context, în a doua jumătate a anului 2025, compania fondată în trecut de actualul ministru a obținut contracte de evaluare și consultanță de la MIPE în valoare totală de peste 4,6 milioane de lei.

Relația Civitta Strategy & Consulting cu sectorul public nu se limitează la aceste două acorduri. În ultimii trei ani, societatea a derulat aproximativ 40 de contracte cu autorități ale statului, valoarea cumulată a acestora depășind 7 milioane de euro. Printre instituțiile care au apelat la serviciile firmei se regăsesc Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Primăria Municipiului București, Ministerul Energiei, dar și mai multe administrații locale, inclusiv Consiliul Județean Botoșani și Primăria Mizil.

Legătura dintre Dragoș Pîslaru și compania care a câștigat contractele este una veche. Potrivit informațiilor publicate de Jurnalul.ro, societatea a fost înființată la 15 decembrie 2007, sub denumirea SC Gea Strategy & Consulting SA. La momentul constituirii, Dragoș Pîslaru era fondator și administrator, deținând 20% din acțiuni. Tot atunci, sediul social al firmei a fost stabilit într-un apartament aflat în proprietatea sa, situat în zona Arcului de Triumf.

Aceeași sursă arată că, în structura inițială a acționariatului, s-au regăsit mai multe nume cunoscute din spațiul public, printre care președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al bugetului, Liviu Voinea. Ulterior, acționariatul a suferit modificări. Dragoș Pîslaru a ieșit din firmă în perioada în care deținea funcția de ministru al Muncii în guvernul tehnocrat, a revenit ulterior ca „partener”, cu o participație de 0,5%, și s-a retras definitiv înainte de preluarea mandatului de europarlamentar.

În prezent, conform datelor oficiale, Civitta Strategy & Consulting este controlată de entități juridice înregistrate în Estonia și Lituania.

Contactat de Adevărul pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la aceste contracte, Dragoș Pîslaru nu a oferit niciun răspuns.