Jake Paul, în spital după meciul cu Anthony Joshua: Operaţia a decurs bine

Jake Paul a suferit două fracturi de maxilar, care au impus montarea a două plăci de titan și extracția unor dinți, în urma meciului disputat cu Anthony Joshua, la Miami. „Operaţia a decurs bine, mulţumesc pentru toată dragostea şi sprijinul acordat”, a scris acesta, într-o postare pe Instagram.

Sportivul de 28 de ani a rezistat șase runde în fața lui Joshua, dublu campion mondial la categoria grea, însă meciul s-a oprit după ce Jake Paul, doborât de mai multe ori, nu a mai reușit să se ridice din ring.

YouTuber-ul devenit boxer a fost doborât de două ori, în rundele a cincea și a șasea, iar în declarațiile de după meci a spus că maxilarul său este „cu siguranţă” fracturat.

Deși nu a participat la conferința de presă de după meci din cauza accidentării, Jake Paul a făcut o glumă, spunând că ar putea să-l înfrunte pe fostul campion mondial la patru categorii de greutate, Saul „Canelo” Alvarez, „în 10 zile”.

„Fracturile maxilarului sunt foarte frecvente în sport, în special în box sau MMA. Perioada de recuperare este de patru până la şase săptămâni”, a spus directorul Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian.

Jake Paul pornea ca outsider în fața unui adversar mult mai experimentat și a încercat să compenseze diferența prin viteză și joc de picioare, evitând loviturile puternice ale britanicului. Meciul a atras critici, pe fondul diferențelor semnificative de greutate și experiență dintre cei doi boxeri.

Jake Paulafirmă că plănuiește să ia „o pauză” de la box. „Vom vindeca maxilarul fracturat, ne vom întoarce şi vom lupta cu oameni de greutatea mea. Voi lua o mică pauză. Am muncit din greu timp de şase ani”, a mai spus acesta.