Sport

Conference League. AEK Atena - Universitatea Craiova, ora 22.00. Meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană

Comentează știrea
Conference League. AEK Atena - Universitatea Craiova, ora 22.00. Meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeanăsursa: prime video
Din cuprinsul articolului

Conference League. AEK Atena și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima etapă a grupei. Este o confruntare decisivă, ce îi poate duce pe olteni în primăvara europeană. Pentru a fi siguri de calificare, craiovenii au nevoie de un succes.

Universitatea Craiova, meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană

Există și varianta egalului, dar care nu este una sigură. În cazul unui eșec la Atena, Universitatea ar avea nevoie de multe rezultate indirecte favorabile pentru a ieși din grupă. După 5 runde, AEK este pe poziția a 4-a cu 10 puncte, în timp ce Craiova are 7 puncte și e pe 23 cu un golaveraj de 4-5.

sursa: Facebook

„Nu e o scuză că nu avem jucători”

„E mai important decât meciul precedent. Am jucat bine în Conference, am întâlnit echipe bune. Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference. Vom încerca, dar nu e bine să punem mare presiune pe jucători. Întâlnim o echipă bună, cu siguranţă nu jucăm la egal. Dacă joci pentru egal, cel mai probabil vei pierde. Încă nu știu dacă vor juca Romanchuk, Mora sau Screciu. Voi găsi soluții pentru că avem. Nu e o scuză că nu avem jucători”, a spus Filipe Coelho, antrenorul Universității.

AEK Atena - Universitatea Craiova, echipe probabile

AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Relvas, Pilios - R. Marin, Pineda - Koita, Ljubicic, Pereyra - L. Jovic Rezerve: Angelopoulos, Brignoli, Chrysopoulos, Eliasson, Mantalos, Kosidis, Kutesa Absenți: Penrice, Zini, Pierrot, Gacinovic, Moukoudi (accidentați) Antrenor: Marko Nikolic

Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Noua vedetă a piețelor. Investiția care a explodat la final de an
Noua vedetă a piețelor. Investiția care a explodat la final de an

Universitatea Craiova: Isenko - Stevanovic, Romanchuk, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Teles, Bancu - Etim, Baiaram Rezerve: S. Lung, L. Popescu, Al-Hamlawi, Mogoș, Băsceanu, Al. Crețu, L. Houri, D. Matei, D. Muntean, Nsimba, Fl. Ștefan Absenți: M. Rădulescu, T. Băluță (accidentați), Ad. Rus (suspendat) Antrenor: Filipe Coelho

Stadion: Agia Sophia „OPAP” (Atena) Arbitru: Giorgi Kruashvili (Georgia) Asistenți: Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili (Georgia) Arbitru VAR: Soren Storks (Germania) Asistent VAR: Aleko Aptsiauri (Georgia)

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:35 - A cheltuit un apartament pe droguri. Câți bani a dat unul dintre cei mai înrăiți consumatori de stupefiante
17:25 - România, peste media UE la abandonul școlar. De ce renunță copiii la școală
17:18 - Jador, reacție dură după ce internautele i-au criticat soția. Ce le-a transmis
17:07 - Case de marcat virtuale, sub semnul întrebării. Distribuitorii avertizează asupra riscurilor
16:59 - Bunica Aspazia, pretenții de la Bordea. Ce i-a cerut pentru că a avut grijă de el
16:51 - Capodopere pe credit! Cum se întâmplă democratizarea discretă a pieței de artă

HAI România!

Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia

Proiecte speciale