Conference League. AEK Atena - Universitatea Craiova, ora 22.00. Meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană

Conference League. AEK Atena și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima etapă a grupei. Este o confruntare decisivă, ce îi poate duce pe olteni în primăvara europeană. Pentru a fi siguri de calificare, craiovenii au nevoie de un succes.

Există și varianta egalului, dar care nu este una sigură. În cazul unui eșec la Atena, Universitatea ar avea nevoie de multe rezultate indirecte favorabile pentru a ieși din grupă. După 5 runde, AEK este pe poziția a 4-a cu 10 puncte, în timp ce Craiova are 7 puncte și e pe 23 cu un golaveraj de 4-5.

„E mai important decât meciul precedent. Am jucat bine în Conference, am întâlnit echipe bune. Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference. Vom încerca, dar nu e bine să punem mare presiune pe jucători. Întâlnim o echipă bună, cu siguranţă nu jucăm la egal. Dacă joci pentru egal, cel mai probabil vei pierde. Încă nu știu dacă vor juca Romanchuk, Mora sau Screciu. Voi găsi soluții pentru că avem. Nu e o scuză că nu avem jucători”, a spus Filipe Coelho, antrenorul Universității.

AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Relvas, Pilios - R. Marin, Pineda - Koita, Ljubicic, Pereyra - L. Jovic Rezerve: Angelopoulos, Brignoli, Chrysopoulos, Eliasson, Mantalos, Kosidis, Kutesa Absenți: Penrice, Zini, Pierrot, Gacinovic, Moukoudi (accidentați) Antrenor: Marko Nikolic

Universitatea Craiova: Isenko - Stevanovic, Romanchuk, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Teles, Bancu - Etim, Baiaram Rezerve: S. Lung, L. Popescu, Al-Hamlawi, Mogoș, Băsceanu, Al. Crețu, L. Houri, D. Matei, D. Muntean, Nsimba, Fl. Ștefan Absenți: M. Rădulescu, T. Băluță (accidentați), Ad. Rus (suspendat) Antrenor: Filipe Coelho

Stadion: Agia Sophia „OPAP” (Atena) Arbitru: Giorgi Kruashvili (Georgia) Asistenți: Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili (Georgia) Arbitru VAR: Soren Storks (Germania) Asistent VAR: Aleko Aptsiauri (Georgia)