Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu teme extraordinare, deosebit de interesante și diverse din istoria României și istoria universală

Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Adolf David și Leonte Radu au condus două mișcări revoluționare moderne care doreau ca Principatele și Polonia să devină state moderne și respectate. Inițiativele lor au fost descoperite, dar ideile au mers mai departe spre „primăvara europeană” a anului politic 1848-1849.

Grevele din 1918 și 1920 au paralizat România Mare. Greaua situație de la debutul epocii interbelice, agitațiile bolșevice au amplificat nemulțumirile muncitorilor și activiștilor socialiști, iar rezultatul a fost în 2 mari acțiuni de protest în decembrie 1918 și octombrie 1920.

Navele Independența și Sadu sunt două exemple tragice din istoria Flotei Românești și a navigației maritime românești. Dacă prima tragedie a fost un accident din vina unui vas străin, a doua a fost o tragedie care a fost posibilă prin nepăsare, lipsă de profesionalism și criza endemică a comunismului românesc în ultimii doi ani.

Maiorul Panait Donici, fondatorul Armei Geniu și al construcțiilor militare din România modernă și pacea de la București din 1886, dintre Serbia și Bulgaria, mediată de România arată că România în a doua jumătate a secolului XIX a făcut progrese uimitoare, recunoscute ca atare.

Elemente din istoria comunismului românesc, evenimente esențiale precum Criza Rachetelor din Cuba sunt de asemenea prezentate în cel mai nou număr, 93 al Evenimentului Istoric, ediția noiembrie-decembrie 2025.

