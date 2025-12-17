Bătrânii cazați în azilul groazei din Timiș, internați cu scabie. DSP a deschis o anchetă epidemiologică

Unsprezece bătrâni care au fost inițial internați în azilul din Lenauheim, județul Timiș, închis de autorități din cauza unor nereguli grave, iar ulterior mutați în condiții improprii într-o locuință privată din comuna Cenad, sunt internați în prezent în spitale, după ce au fost diagnosticați cu scabie. Autoritățile au declanșat o anchetă epidemiologică.

Trei dintre bătrânii preluați din casa din Cenad se află la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, unde primesc tratament de specialitate. Alți opt vârstnici au fost internați la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timișoara, prezentând simptome specifice scabiei și fiind supuși evaluărilor medicale pentru stabilirea tratamentului adecvat.

Direcția de Sănătate Publică Timiș (DSP) a transmis tuturor centrelor în care au fost relocați vârstnici proveniți din Cenad să aplice măsuri stricte pentru prevenirea răspândirii bolii. Situația este monitorizată permanent de personal medical.

În total, 74 de bătrâni au fost descoperiți în condiții mizere într-o casă particulară, după ce azilul din Lenauheim fusese închis.

Deși patroana căminului fusese somată să remedieze deficiențele constatate, aceasta a decis să îi mute pe vârstnici în comuna Cenad, fără acordul familiilor.

Inspectorii DGASPC i-au găsit în încăperi cu ferestrele acoperite cu staniol, dormind pe saltele așezate pe podea și îngrijiți de persoane fără calificare, majoritatea cetățeni străini.

După intervenția autorităților, vârstnicii au fost evaluați medical și relocați, în funcție de starea de sănătate, fie în alte centre de îngrijire din județul Timiș, fie în unități spitalicești.

Ulterior, au fost efectuate controale ale AJPIS și percheziții, iar pe numele celor responsabili a fost deschis un dosar penal. Începând cu 12 decembrie 2025, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, care a reunit cauzele. Procurorii investighează fapte precum lipsirea de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii, ucidere din culpă și purtare abuzivă.