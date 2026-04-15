Sistemul de azil din Marea Britanie, fraudat de rețele ilegale. Ce metode folosesc migranții

O investigație sub acoperire realizată de BBC arată cum migranți aflați în pragul expirării vizelor sunt învățați, contra cost, să își construiască dosare false de azil pe baza orientării sexuale, folosind povești inventate și dovezi fabricate pentru a rămâne în Regatul Unit.

Ancheta scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, în care consilieri și intermediari le oferă migranților „soluții” pentru a rămâne în Marea Britanie după expirarea vizelor de studiu, muncă sau turism.

În locul unor motive reale de protecție, aceștia sunt instruiți să susțină că sunt homosexuali și că ar fi în pericol dacă s-ar întoarce în țări precum Pakistan sau Bangladesh. Pentru ca povestea să fie credibilă, li se construiesc scenarii detaliate și li se explică exact cum trebuie să se comporte în fața autorităților.

Totul este transformat într-un serviciu contra cost, iar cei implicați promit șanse ridicate de succes, mizând pe dificultatea autorităților de a verifica astfel de afirmații.

Reporterii sub acoperire au descoperit că migranții primesc un „pachet complet” pentru dosarul de azil. Acesta include fotografii realizate în cluburi, scrisori de susținere și chiar declarații ale unor persoane care pretind că au avut relații cu solicitantul. În unele cazuri, li se recomandă să meargă la medic și să pretindă că suferă de depresie pentru a obține documente medicale. Unii ajung să invoce inclusiv boli grave, precum HIV, pentru a-și întări dosarul.

Tarifele pentru astfel de servicii ajung la mii de lire. O firmă menționată în investigație cere până la 7.000 de lire și promite că riscul de respingere este „foarte mic”. Alte persoane implicate solicită sume mai mici, dar oferă același tip de sprijin, de la pregătirea interviului până la fabricarea probelor. Migranții sunt avertizați că succesul depinde de coerența poveștii: trebuie să memoreze detalii și să le susțină convingător în fața autorităților.

O altă componentă a mecanismului o reprezintă participarea la întâlniri ale unor grupuri care se prezintă drept organizații de sprijin pentru comunitatea LGBT. În cadrul unui astfel de eveniment organizat în estul Londrei, mai mulți participanți au recunoscut reporterilor că realitatea este diferită de cea prezentată oficial.

„Majoritatea oamenilor de aici nu sunt gay”, a spus unul dintre ei. Un alt participant a afirmat: „Nimeni nu este gay aici. Nici măcar 1%. Nici măcar 0,01% nu sunt gay.”

Astfel de întâlniri sunt folosite pentru a crea impresia de apartenență la o comunitate, un element important în dosarele de azil.

Datele oficiale arată că fenomenul a căpătat amploare. Aproximativ 35% dintre cererile de azil provin de la persoane care se aflau deja în țară și ale căror vize au expirat, iar numărul total al solicitărilor a depășit 100.000 în 2025.

În cazul cererilor bazate pe orientare sexuală, verificarea este dificilă, ceea ce creează vulnerabilități exploatate de rețelele ilegale.

Statisticile indică o creștere semnificativă a cererilor din partea cetățenilor pakistanezi. În 2023, aceștia au reprezentat 42% dintre solicitările pe acest criteriu, deși la nivel general constituiau doar 6% din totalul cererilor de azil.

În același timp, aproape două treimi dintre aceste cereri au fost aprobate în faza inițială, ceea ce arată cât de greu este pentru autorități să diferențieze între cazurile reale și cele fabricate.

Investigația include și cazul unui migrant care a urmat acest traseu, fiind sfătuit să își construiască o poveste falsă. Pentru a-și susține cererea, acesta a participat la evenimente Pride, a frecventat cluburi și a realizat fotografii care să servească drept dovezi. A mers inclusiv la medic pentru a obține documente care să ateste o stare de depresie și a încercat să obțină scrisori de susținere folosind informații false.

În final, după ani de proceduri și cheltuieli de peste 10.000 de lire, cererea sa a fost respinsă, iar acesta s-a întors în Pakistan.Cazul evidențiază riscurile majore ale implicării în astfel de practici, care pot duce la pierderi financiare semnificative și la blocarea unor oportunități legale pe termen lung.

Ministerul de Interne britanic avertizează că depunerea unei cereri de azil bazate pe informații false reprezintă o infracțiune și poate duce la închisoare și deportare. Autoritățile subliniază că sistemul este conceput pentru a proteja persoanele aflate în pericol real și că orice tentativă de abuz este considerată gravă.

În acest context, ministrul de interne Shabana Mahmood a anunțat modificări ale legislației, prin care protecția acordată solicitanților de azil va fi temporară, iar cazurile vor fi reevaluate periodic, la fiecare 30 de luni. Chiar și așa, investigația arată că rețelele implicate continuă să profite de lacunele sistemului și să convingă migranții că această metodă rămâne una viabilă pentru a rămâne în Marea Britanie.