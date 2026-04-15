Trump: Europa e disperată după energie, dar Marea Britanie nu profită de ce are

Președintele american Donald Trump a criticat public politica energetică a Regatului Unit, susținând că refuzul de a exploata mai intens resursele din Marea Nordului este „absolut nebunesc” și dăunează economiei, într-o postare pe Truth Social.

În postare, președintele Statelor Unite a afirmat că Europa este „disperată după energie”, dar că Marea Britanie nu profită de unul dintre „cele mai mari câmpuri petroliere din lume”.

El s-a referit direct la zona Mării Nordului, unde atât Regatul Unit, cât și Norvegia desfășoară activități de extracție.

Trump a susținut că orașul Aberdeen „ar trebui să prospere”, având în vedere poziția sa centrală în industria petrolieră offshore, dar că deciziile politice limitează dezvoltarea.

În același mesaj, fostul lider american a criticat și investițiile în energie eoliană, afirmând „no more windmills”, o poziție pe care a exprimat-o frecvent în trecut.

Politica energetică a Regatului Unit s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, în special în contextul angajamentelor climatice. Guvernul de la Londra a încercat să reducă dependența de combustibili fosili și să accelereze tranziția către surse regenerabile, inclusiv energia eoliană offshore.

Potrivit International Energy Agency, producția de petrol și gaze din Marea Nordului a Regatului Unit este în declin pe termen lung, iar investițiile în noi exploatări sunt influențate atât de factori economici, cât și de reglementări de mediu.

În paralel, guvernul britanic a continuat să acorde unele licențe pentru explorare, însă într-un ritm mai lent comparativ cu deceniile anterioare.

Trump a comparat situația Marii Britanii cu cea a Norway, care rămâne unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze din Europa. Modelul norvegian implică exploatarea continuă a resurselor din Marea Nordului, combinată cu un fond suveran alimentat din veniturile petroliere.

Conform Norwegian Petroleum Directorate, producția Norvegiei a rămas relativ stabilă datorită investițiilor constante și politicilor pe termen lung.

În ceea ce privește comerțul energetic, Norvegia este un furnizor major de gaze pentru Marea Britanie și alte state europene, în special după reducerea importurilor din Rusia.

Afirmația lui Trump potrivit căreia Norvegia vinde energie „la dublu preț” nu este confirmată direct de datele oficiale, însă prețurile gazelor naturale în Europa au fost volatile în ultimii ani, influențate de criza energetică și de cererea ridicată.

Critica lui Trump la adresa energiei eoliene vine într-un moment în care Regatul Unit este unul dintre liderii globali în acest sector.

Potrivit UK Department for Energy Security and Net Zero, energia eoliană offshore contribuie semnificativ la producția de electricitate a țării.

Experții din domeniul energetic subliniază că diversificarea surselor este esențială pentru securitatea energetică, iar reducerea dependenței de combustibili fosili este parte a obiectivelor climatice asumate la nivel internațional.