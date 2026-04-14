Focar de HIV în rândul copiilor din Pakistan. Un spital de stat a reutilizat seringile

Un spital de stat din orașul Taunsa, provincia Punjab, Pakistan, este în centrul unei anchete după apariția unui focar de HIV în rândul copiilor. O investigație BBC Eye arată, pe baza unor imagini filmate sub acoperire, că în unitatea medicală sunt folosite practici periculoase, inclusiv reutilizarea seringilor, în contextul în care sute de minori au fost diagnosticați cu virusul într-un interval de un an.

Potrivit investigației BBC una dintre victime este un copil de opt ani. Mohammed Amin a murit, la scurt timp după ce a fost diagnosticat cu HIV. Febra era atât de puternică încât ajunsese să insiste să doarmă în ploaie, iar durerile îl făceau să se zvârcolească „ca și cum ar fi fost aruncat în ulei încins”, spune mama lui, Sughra. „Se certa cu mine, dar mă și iubea”, spune Asma, în vârstă de 10 ani, în timp ce stă la mormântul fratelui ei mai mic.

La puțin timp după ce băiatul s-a infectat, și sora micuțului a fost diagnosticată cu HIV. Familia susține că ambii copii au contractat virusul în urma unor injecții făcute în timpul tratamentelor obișnuite la spitalul THQ Taunsa.

Cazurile lor nu sunt izolate. Potrivit datelor analizate de sursa citată, 331 de copii din oraș au fost testați pozitiv la HIV între noiembrie 2024 și octombrie 2025.

Suspiciunile privind sursa infectărilor au apărut încă de la finalul anului 2024, când un medic din sistemul privat a observat o creștere neobișnuită a numărului de copii diagnosticați cu HIV și a asociat cazurile cu același spital. În martie 2025, autoritățile au intervenit și au suspendat conducerea unității medicale, însă datele adunate ulterior arată că problemele nu au fost eliminate, iar practicile riscante au continuat și după aceste măsuri.

Investigația realizată de BBC Eye la finalul anului 2025, pe parcursul a 32 de ore de filmări sub acoperire, a documentat în mod repetat reutilizarea seringilor în manipularea flacoanelor cu doze multiple. În mai multe situații, același recipient de medicament a fost folosit pentru tratarea mai multor copii, ceea ce ridică un risc clar de contaminare.

„Chiar dacă au atașat un ac nou, partea din spate, pe care o numim corpul seringii, conține virusul, astfel că acesta se va transmite chiar și cu un ac nou”, a declarat dr. Altaf Ahmed, după ce a analizat imaginile.

În paralel, imaginile surprinse în spital indică abateri frecvente de la regulile de bază privind controlul infecțiilor. Personalul medical a fost filmat de zeci de ori administrând injecții fără mănuși sterile, în ciuda avertismentelor afișate în unitate. De asemenea, o asistentă a fost surprinsă căutând într-un recipient de deșeuri medicale fără echipament de protecție. „Încalcă toate principiile administrării medicamentelor injectabile”, a mai declarat medicul.

Noul manager al spitalului, dr. Qasim Buzdar, a respins concluziile investigației și a susținut că imaginile prezentate ar putea fi realizate înainte de preluarea mandatului sau ar putea fi neautentice. Acesta a afirmat că unitatea medicală pe care o conduce este sigură pentru copii și a respins ideea existenței unor practici periculoase în prezent.

Primele suspiciuni legate de focar au fost ridicate de medicul Gul Qaisrani, care activează într-o clinică privată din zonă. La finalul anului 2024, acesta a observat o creștere neobișnuită a numărului de copii diagnosticați cu HIV și a constatat că majoritatea fuseseră tratați anterior la același spital. În discuțiile cu familiile, au apărut relatări despre folosirea acelorași seringi pentru mai mulți pacienți, iar în unele cazuri părinții au spus că au semnalat problema fără să primească un răspuns din partea personalului.

Datele analizate ulterior, care includ informații din programul provincial de screening HIV, din clinici private și din surse oficiale, indică 331 de copii infectați în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025. Dintr-un eșantion de 97 de cazuri în care au fost testați și membrii familiei, doar patru mame au fost depistate pozitiv, ceea ce reduce semnificativ probabilitatea transmiterii de la mamă la copil. În schimb, în mai mult de jumătate dintre cazuri este indicată utilizarea acelor contaminate ca posibilă sursă de infectare.

Autoritățile din Punjab au intervenit în martie 2025, când erau confirmate 106 cazuri, și au suspendat conducerea spitalului. Ulterior, aceasta a revenit în sistem într-o altă unitate medicală. Deși noua conducere a anunțat măsuri de instruire și reguli stricte privind controlul infecțiilor, imaginile filmate la finalul anului 2025 arată că practicile riscante au continuat, inclusiv păstrarea necorespunzătoare a echipamentelor, utilizarea frecventă a canulelor intravenoase și reutilizarea unor seringi deja folosite.

Autoritățile locale susțin că nu există dovezi epidemiologice clare care să confirme spitalul drept sursă directă a focaruluiși indică și alte posibile cauze, precum practicile medicale private nereglementate sau transfuziile de sânge nesigure. Cu toate acestea, un raport comun realizat de organizații internaționale și autorități sanitare regionale, obținut de BBC, semnalează nereguli similare chiar în interiorul unității medicale, inclusiv lipsa unor medicamente esențiale și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor. Datele investigației arată că aceste practici sunt influențate și de probleme structurale, precum presiunea asupra resurselor și utilizarea frecventă a injecțiilor, inclusiv în situații în care nu sunt strict necesare. Sistemul funcționează adesea cu stocuri limitate de materiale, ceea ce poate duce la compromisuri în aplicarea regulilor de siguranță, în condițiile în care personalul medical trebuie să gestioneze consumabilele pe perioade extinse.

Cazul din Taunsa nu este unul izolat. În ultimii ani, au mai fost raportate episoade similare în Pakistan, cel mai grav fiind înregistrat în 2019, în Ratodero, unde sute de copii au fost diagnosticați cu HIV, deși părinții lor nu erau infectați. Până în 2021, numărul cazurilor a crescut la aproximativ 1.500, iar autoritățile continuă să raporteze noi îmbolnăviri, semn că problemele din sistem nu au fost pe deplin corectate.

În timpul investigației din Taunsa, un alt focar a fost semnalat în Karachi, unde mai mulți copii tratați într-un spital de stat au fost ulterior depistați pozitiv. Deși conducerea unității a respins acuzațiile privind reutilizarea seringilor, ministrul federal al sănătății a confirmat că infectările au fost provocate de folosirea unor echipamente contaminate. În urma acestui episod, autoritățile centrale au anunțat că au transmis către spitale noi recomandări și ghiduri privind prevenirea infecțiilor.