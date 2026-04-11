Prințul Harry, în mijlocul unui nou scandal. ONG-ul fondat în memoria Prințesa Diana îl dă în judecată

Prințul Harry, în mijlocul unui nou scandal. ONG-ul fondat în memoria Prințesa Diana îl dă în judecatăprințul Harry / sursa foto: captură video
O organizație caritabilă africană cofondată de Prințul Harry a anunțat că a inițiat proceduri judiciare împotriva acestuia, în urma unui conflict legat de modul de administrare al instituției, potrivit Le Figaro.

Decizia vine după o serie de tensiuni interne și acuzații publice care, potrivit ONG-ului, au afectat imaginea și funcționarea organizației.

Organizația, Sentebale, a transmis că a depus o acțiune la Înalta Curte de Justiție din Anglia și Țara Galilor, solicitând intervenția instanței în contextul unei dispute care a devenit publică.

Acuzații împotriva Prințului Harry privind o campanie mediatică coordonată

Potrivit unui comunicat transmis presei, ONG-ul susține că a fost afectat de o „campanie mediatică coordonată” începută la 25 martie 2025. Reprezentanții organizației afirmă că această campanie „a perturbat funcționarea sa și a adus prejudicii reputației, atât organizației, cât și conducerii și partenerilor săi strategici”.

Două rețete din carne de miel pentru masa de Paște. Preparatele, nelipsite de pe mesele românilor
Netanyahu, ținta unor gesturi obscene, în direct la o televiziune din Spania

Documentele judiciare disponibile public indică faptul că, pe lângă Prințul Harry, este vizat și Mark Dyer, fost administrator al organizației. Cei doi sunt descriși în comunicatul ONG-ului drept „arhitecții acestei campanii mediatice defăimătoare care a avut un impact considerabil și a declanșat un val de hărțuire online împotriva organizației și conducerii sale”.

Constatări ale autorităților de reglementare

Disputa survine după ce, în august anul trecut, Charity Commission a analizat activitatea organizației. Instituția a semnalat existența unor „slăbiciuni de guvernanță” în cadrul Sentebale, dar a precizat că nu a identificat dovezi privind acuzațiile de hărțuire.

Aceste acuzații fuseseră formulate anterior de președinta organizației, Sophie Chandauka, în martie 2025. În urma unei investigații care a durat mai multe luni, autoritatea britanică a concluzionat că nu există probe privind hărțuire generalizată sau sistemică, inclusiv acuzații de misoginie sau rasism.

Prințul Harry, Sentebale

Totuși, raportul instituției a evidențiat responsabilitatea comună a părților implicate, arătând că „toate părțile au permis ca acest conflict să se desfășoare în spațiul public”, ceea ce a avut „repercusiuni grave asupra reputației” organizației.

Contextul și misiunea organizației

Sentebale a fost fondată în 2006 de Prințul Harry și Prințul Seeiso, cu scopul de a sprijini copiii și tinerii afectați de HIV/SIDA în Lesotho, extinzându-și ulterior activitatea și în Botswana.

În 2025, cei doi fondatori au anunțat că se retrag din cadrul organizației, pe fondul tensiunilor interne și al divergențelor privind conducerea acesteia.

Numele organizației are o semnificație simbolică puternică, fiind ales de Prințul Harry în memoria mamei sale, Prințesa Diana, care a murit într-un accident rutier la Paris în 1997. Termenul „Sentebale” provine din limba sesotho și înseamnă „nu mă uita”, fiind utilizat și ca formulă de rămas-bun.

Prințul Harry, dat în judeată de Sentebale

Cazul aflat acum pe rolul instanței reflectă escaladarea unui conflict intern care s-a mutat în spațiul public și juridic. ONG-ul solicită intervenția instanței pentru a limita efectele negative asupra activității sale și pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile invocate.

Până în prezent, nu au fost făcute publice poziții oficiale detaliate din partea Prințului Harry sau a lui Mark Dyer în legătură cu această acțiune în justiție.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

