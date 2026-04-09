Prințul Harry, scos „cu forța” din Familia Regală. Ultimatumul care i-ar fi tăiat orice cale de întoarcere

Decizia Prințului Harry de a părăsi statutul de membru senior al Familiei Regale britanice continuă să genereze controverse, iar noile dezvăluiri aruncă o lumină deloc măgulitoare asupra modului în care s-a produs ruptura, potrivit Page Six.

Departe de imaginea oficială a unei plecări asumate, relatările recente sugerează că totul s-ar fi redus, de fapt, la o alegere fără opțiuni reale.

Potrivit unei biografii recente semnate de istoricul Hugo Vickers, decizia ar fi fost forțată de un ultimatum dur transmis chiar de Regina Elisabeta a II-a. Iar mesajul ar fi fost cât se poate de simplu și tăios: „fie totul înăuntru, fie totul afară”.

Înainte de plecarea oficială din ianuarie 2020, Harry ar fi încercat să negocieze o formulă convenabilă, care să-i permită să rămână conectat la monarhie, dar fără constrângerile statutului complet, potrivit Daily Express.

„El dorea un aranjament de tipul „jumătate intrare, jumătate ieșire”, prin care să se autofinanțeze, dar să poată lucra în continuare pentru Familia Regală”, scrie Vickers în cartea sa.

Cu alte cuvinte, ducele ar fi dorit să beneficieze de avantajele poziției regale, dar fără obligațiile aferente — o propunere care, potrivit surselor, nu a fost deloc bine primită la nivelul Palatului.

În culisele întâlnirii decisive de la Sandringham, oficialii regali ar fi intrat, conform relatărilor, într-un veritabil „summit mode”, pregătind răspunsul final.

Momentul-cheie s-a consumat la începutul anului 2020, când Harry s-a prezentat la discuții cu reprezentanții coroanei. Acolo ar fi primit mesajul fără echivoc:

„Prințul Harry a mers la Sandringham pentru întâlnire și i s-a spus că fie totul este în regulă, fie totul este în regulă.”

Finalul pare desprins dintr-un scenariu tensionat: „S-a întors în Canada — plecând cu reticență.”

Această formulare — „ieșit cu reticență” — sugerează că decizia nu a fost tocmai voluntară, ci mai degrabă rezultatul unei presiuni instituționale ferme.

După anunțul oficial, Harry și soția sa, Meghan Markle, au părăsit rapid Marea Britanie, stabilindu-se inițial în Canada, apoi în Statele Unite, unde trăiesc și în prezent.

Mutarea a venit pe fondul unor tensiuni deja vizibile în interiorul familiei regale, amplificate ulterior de interviuri explozive și de lansarea volumului autobiografic „Spare” în 2023.

În paralel, relațiile cu membrii-cheie ai familiei, inclusiv cu Prințul William, s-au deteriorat vizibil, iar aparițiile publice comune au devenit rare.

Detaliile din aceeași biografie merg și mai departe, sugerând o răcire accentuată a relației dintre Harry și bunica sa în ultimii ani de viață ai acesteia.

Unele relatări indică faptul că Regina ar fi evitat conversațiile private directe, preferând prezența unui martor în timpul apelurilor telefonice.

În acest context, ruptura pare mai profundă decât o simplă decizie strategică de carieră. Imaginea care se conturează este cea a unui conflict familial gestionat rigid, în care compromisurile nu și-au găsit locul.