„Expediția de pescuit” a lui Harry în Marea Britanie reaprinde scandalul protecției VIP

Revenirea Prințului Harry în Marea Britanie, programată pentru această vară, reușește din nou performanța de a stârni mai mult zgomot mediatic decât entuziasm regal, potrivit Daily Express.

De data aceasta, ducele de Sussex este ironizat în presa internațională pentru ceea ce comentatorii au numit o „expediție de pescuit la Sandringham” — o tentativă percepută de a obține o invitație la reședința regală a tatălui său, Regele Charles III.

În timp ce oficial, vizita ar urma să fie dedicată unor evenimente caritabile, discuțiile din culise par să spună o poveste mai complicată, în care dorința de reuniune familială se intersectează cu dispute vechi, mai ales cele legate de securitate.

Potrivit unor informații citate de presa internațională, ducele ar dori să vină în Regatul Unit împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, însă doar în condițiile în care li se oferă protecție oficială. Problema este că această protecție nu mai este garantată după retragerea lor din rolurile regale în 2020.

Surse citate de publicații precum News.com și reluate de presa australiană susțin că Harry „ar iubi” ideea de a petrece timp la Sandringham, dar contextul face ca această dorință să fie privită cu suspiciune.

Comentatoarea Daniela Elser de la news.com.au a rezumat situația într-un mod deloc subtil:

„Există multe moduri de a interpreta noua expediție de pescuit a lui Harry la Sandringham.”

Aceasta a continuat:

„Varianta non-cinică ar fi cea a unui fiu care vrea pur și simplu să petreacă timp cu tatăl său… iar varianta mai puțin generoasă ar sugera că ducele joacă un joc mai complicat.”

Dincolo de ironii, miza reală rămâne securitatea. După cum notează presa americană și britanică, Harry contestă de ani de zile decizia autorităților britanice de a-i retrage protecția automată finanțată din fonduri publice.

Un raport citat de Sky News indică faptul că ducele ar avea nevoie de „un pachet de securitate îmbunătățit, astfel încât să poată sta cât dorește și să-și vadă tatăl cu copiii”.

Această condiționare a fost însă primită rece la Palat. O sursă citată în presa internațională a afirmat că ideea ar fi „șocantă”, mai ales dacă este percepută ca o formă de presiune indirectă.

În același registru, un comentator a remarcat că situația este „mai degrabă condițională decât sentimentală”, sugerând că invitația la Sandringham ar depinde mai mult de negocieri decât de relații de familie.

După apariția speculațiilor, echipa lui Harry a intervenit rapid pentru a clarifica că nu a fost făcută nicio cerere oficială pentru o invitație la Sandringham și că, implicit, nici nu a fost emisă una.

Această precizare nu a oprit însă valul de comentarii ironice din presa internațională, unde ideea unei „invitații dorite, dar inexistente” a devenit un subiect în sine.

În esență, situația pare să fie un paradox mediatic: un prinț care nu a cerut nimic, dar despre care se discută intens ce și-ar dori să primească.

Relația dintre Prince Harry și King Charles III rămâne una dintre cele mai urmărite dinamici din familia regală britanică. De la retragerea din 2020 și până la disputele juridice privind securitatea, fiecare apariție publică este interpretată în cheie strategică.

În acest context, chiar și o simplă vizită de vară capătă proporții simbolice. Ideea că întâlnirea ar putea avea loc la Sandringham — un loc încărcat de tradiție regală — adaugă un strat suplimentar de semnificație, dar și de speculații.

Dincolo de tonul uneori sarcastic al comentariilor, cazul ilustrează modul în care fiecare gest al ducelui este analizat prin prisma trecutului recent.

Fie că este vorba despre procesele privind securitatea sau despre relațiile tensionate din familie, contextul face ca orice inițiativă să fie privită cu un grad ridicat de scepticism.

Astfel, ceea ce ar putea fi interpretat ca o simplă dorință de reunire familială devine, în ochii criticilor, o mișcare calculată într-un joc mai amplu.