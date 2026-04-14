Posibilă reluare a discuțiilor SUA-Iran, în cursul zilei de joi

O a doua rundă de discuții față în față între Iran și Statele Unite este în curs de perfectare, a relatat luni Associated Press. Noile negocieri ar putea avea loc chiar joi, după ce runda anterioară nu a avut succes. Între timp, Rusia a cerut Iranului să se abțină de la orice atacuri până la expirarea încetării focului, de două săptămâni, anunțată de Trump, potrivit Iran International.

Citând oficiali familiarizați cu situația, Associated Press a anunțat că discuțiile ar avea ca scop obținerea unui acord pentru a pune capăt războiului de șase săptămâni înainte de expirarea armistițiului, pe 21 aprilie.

Un diplomat al uneia dintre țările mediatoare a declarat că Teheranul și Washingtonul au convenit în principiu să organizeze discuțiile.

Nu este clar dacă va participa aceeași delegație, potrivit diplomatului și oficialilor americani.

Capitala Pakistanului, Islamabad, este luată în considerare din nou ca o potențială gazdă a discuțiilor, în timp ce Geneva este, de asemenea, pe lista de posibile gaze ale negocierilor, au mai declarat oficialii.

Și oficialii pakistanezi au propus găzduirea unei a doua runde de negocieri între SUA și Iran la Islamabad în următoarele zile, înainte de încheierea armistițiului. Aceștia au declarat că propunerea va depinde de solicitarea SUA și Iranului pentru un alt loc de desfășurare.

Unul dintre oficiali a declarat că, deși prima rundă de negocieri s-a încheiat în weekend fără un acord, discuțiile au făcut parte dintr-un proces diplomatic continuu, mai degrabă decât dintr-un efort singular.

Reprezentantul Iranului la Națiunile Unite a cerut despăgubiri de la țările despre care susține că au participat la războiul SUA și Israelului împotriva Iranului, a relatat luni Associated Press.

Mass-media de stat iraniană a declarat că printre națiuni se numără Bahrain, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Potrivit agenției oficiale de știri iraniene, IRNA, trimisul ONU, Amir-Saeid Iravani, ar fi declarat că țările au încălcat dreptul internațional și trebuie „să ofere despăgubiri integrale pentru daunele cauzate Republicii Islamice Iran, inclusiv plata de despăgubiri pentru toate daunele materiale și morale rezultate din încălcările lor internaționale”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a spus omologului său iranian, Abbas Araghchi, că este important să se prevină o nouă rundă de acțiuni militare, asigurând în același timp Teheranul că Moscova este pregătită să sprijine o înțelegere cu Statele Unite.

„Serghei Lavrov a subliniat importanța prevenirii reapariției confruntărilor armate și a confirmat încă o dată disponibilitatea neclintită a Rusiei de a ajuta la rezolvarea crizei, care nu are o soluție militară”, a declarat Ministerul rus de Externe într-o relatare a conversației telefonice, potrivit Iran International.

Conform raportului, Lavrov a salutat, de asemenea, eforturile care vizează „stabilizarea pe termen lung” și a avertizat împotriva unei noi escaladări a conflictului.

Kremlinul a declarat, tot luni, că oferta Rusiei de a accepta uraniul îmbogățit al Iranului ca parte a unui potențial acord cu Statele Unite este încă pe masă, conform rapoartelor.

„Această propunere a fost exprimată de președintele Putin în cadrul contactelor atât cu Statele Unite, cât și cu statele din regiune. Oferta este încă valabilă, dar nu a fost încă pusă în aplicare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.