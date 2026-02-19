Lavrov cere reținere în criza SUA–Iran și invocă riscuri nucleare

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu făcut public miercuri că orice nouă lovitură militară a Statelor Unite asupra Iranului ar putea genera „consecințe serioase”. Oficialul rus a făcut apel la reținere și la identificarea unei soluții diplomatice care să permită Teheranului să își continue programul nuclear în scopuri pașnice, potrivit Reuters.

Interviul acordat postului saudit Al-Arabiya a fost difuzat la o zi după ce negociatori americani și iranieni au purtat discuții indirecte la Geneva, într-un efort de a preveni o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran.

Lavrov a subliniat că acțiunile militare anterioare asupra unor obiective iraniene au creat deja îngrijorări. „Consecințele nu sunt bune. Au existat deja lovituri asupra Iranului, inclusiv asupra unor situri nucleare aflate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Din câte putem aprecia, au existat riscuri reale de incident nuclear”, a afirmat Lavrov, potrivit declarațiilor publicate pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Referirea la Agenția Internațională pentru Energie Atomică evidențiază preocupările Moscovei privind siguranța instalațiilor nucleare iraniene. Oficialul rus a adăugat că monitorizează reacțiile statelor din regiune:

„Urmăresc cu atenție reacțiile din regiune, din partea țărilor arabe și a monarhiilor din Golf. Nimeni nu își dorește o creștere a tensiunilor. Toată lumea înțelege că este un joc cu focul”.

Ministrul rus a declarat că amplificarea tensiunilor ar putea afecta progresele diplomatice obținute în ultimii ani, inclusiv îmbunătățirea relațiilor dintre Iran și statele vecine, în special Arabia Saudită.

Potrivit lui Lavrov, mai multe capitale arabe transmit Washingtonului mesaje „clare” de reținere.

„Țările arabe trimit semnale către Washington, solicitând în mod clar reținere și căutarea unui acord care să nu încalce drepturile legitime ale Iranului și să garanteze că programul său de îmbogățire nucleară are un caracter exclusiv pașnic”, a spus Lavrov.

Un oficial american de rang înalt a declarat că Iranul ar urma să prezinte o propunere scrisă privind modalitățile de soluționare a divergențelor cu Statele Unite, după întâlnirile indirecte de la Geneva.

În paralel, consilierii pentru securitate națională ai SUA s-au reunit la Casa Albă, unde au fost informați că forțele militare americane desfășurate în regiune ar trebui să fie complet operaționale până la jumătatea lunii martie, a precizat aceeași sursă.

Washingtonul solicită Iranului să renunțe la programul său nuclear, în timp ce Teheranul respinge această cerere și neagă că ar urmări dezvoltarea unei arme atomice.

Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a accepta uraniu îmbogățit din Iran, în cadrul eforturilor diplomatice menite să contribuie la soluționarea dosarului nuclear iranian, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul rus a precizat că inițiativa Moscovei a fost discutată anterior, subliniind însă că rezultatul negocierilor dintre Teheran și Washington nu ar trebui anticipat.

Potrivit lui Peskov, rezolvarea acestei chestiuni rămâne responsabilitatea dialogului dintre Iran și Statele Unite. În același context, The Wall Street Journal a relatat că Iranul ar fi semnalat deschiderea către o pauză în procesul de îmbogățire și transferul unei părți din stocuri către o terță parte, precum Rusia.

Lavrov a reiterat că Rusia menține contacte regulate cu liderii iranieni.

„Rusia rămâne în contact apropiat și constant cu conducerea Iranului și nu avem motive să ne îndoim că Iranul dorește sincer rezolvarea acestei probleme pe baza respectării Tratatului de Neproliferare Nucleară”, a afirmat șeful diplomației ruse.

Declarațiile vin într-un context diplomatic sensibil, în care actorii regionali și internaționali încearcă să evite o nouă deteriorare a situației de securitate din Orientul Mijlociu.