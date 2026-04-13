Execuțiile din Iran au atins un nivel record în 2025. Este cel mai ridicat nivel înregistrat după 1989

Iran. Sursă foto: captură video
Iran a executat cel puțin 1.639 de persoane în 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat după 1989, într-un context marcat de tensiuni interne și externe și de intensificarea represiunii. Datele au fost prezentate într-un raport anual realizat de Drepturile omului în Iran și ONG-ul Ensemble contre la peine de mort, care indică o creștere de 68% față de 2024, când au fost înregistrate 975 de execuții.

Raportul arată că 48 de femei executate prin spânzurare și  că cifra totală ar putea fi mai mare, organizațiile considerând că estimarea reprezintă un „minim”, în condițiile în care multe cazuri nu sunt raportate oficial. Media execuțiilor depășește patru pe zi, iar nivelul atins este cel mai mare de când monitorizarea a început în 2008 și cel mai ridicat după 1989.

Raportul avertizează că, dacă regimul iranian „supravieţuieşte crizei actuale, există un risc serios ca execuţiile să fie utilizate într-o măsură şi mai mare ca instrument de opresiune şi represiune”.

ONG-urile atrag atenția că „sute de manifestanţi reţinuţi riscă în continuare pedeapsa cu moartea şi execuţia”, după ce au fost acuzați de infracțiuni pasibile de pedeapsa capitală pentru participarea la protestele din ianuarie 2026.

Aceste proteste au fost reprimate violent, organizațiile pentru drepturile omului raportând mii de morți și arestarea a zeci de mii de persoane.

Gardienii Revoluției, Iran / sursa foto: captură video

Execuțiile din Iran, folosite pentru descurajarea protestelor

Directorul Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, a declarat că „prin semănarea fricii şi prin executarea a patru-cinci persoane pe zi, în medie, în 2025, autorităţile au încercat să împiedice noi manifestaţii”.

Raportul mai arată că, de la începutul conflictului cu Israel și Statele Unite, la 28 februarie, autoritățile iraniene au executat șapte persoane implicate în protestele din ianuarie.

Minoritățile, printre cele mai afectate

Directorul general al Ensemble contre la peine de mort, Raphaël Chenuil-Hazan, a declarat că: „În Iran, pedeapsa cu moartea este utilizată ca instrument politic de opresiune şi represiune, minorităţile etnice şi alte grupuri marginalizate fiind suprareprezentate printre persoanele executate”. Raportul arată că minoritatea kurdă din vest și balucii din sud-est sunt vizați în mod special, aceștia aparținând în majoritate ramurii sunnite a islamului, spre deosebire de majoritatea șiită din Iran.

Aproape jumătate dintre persoanele executate în 2025 au fost condamnate pentru infracțiuni legate de droguri. Cel puțin 48 de femei au fost executate, cel mai mare număr din ultimii peste 20 de ani, în creștere cu 55% față de 2024, când au fost raportate 31 de cazuri. Dintre acestea, 21 au fost executate pentru că și-au ucis soțul sau logodnicul.

Majoritatea execuțiilor au avut loc în închisori, însă numărul execuțiilor publice a crescut semnificativ, ajungând la 11 în 2025, de trei ori mai mult decât în anul precedent. Codul penal iranian permite mai multe metode de pedeapsă capitală, însă, în ultimii ani, toate execuțiile cunoscute au fost realizate prin spânzurare.

Organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, susțin că Iranul are cel mai mare număr de execuții raportat la populație și se situează pe locul al doilea la nivel global după China, unde nu există date oficiale complete privind pedeapsa capitală.

