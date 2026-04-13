Fiul unei propagandiste a dictaturii islamiste din Iran, ridicat de ICE. Rezidența în SUA îi fusese anulată

Autoritățile americane au revocat dreptul de rezidență pentru Seyed Eissa Hashemi, fiul unei propagandiste a dictaturii islamiste din Iran, și familia sa, din cauza legăturilor cu regimul iranian. Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de măsuri similare, relatează publicația New York Post.

Seyed Eissa Hashemi, fiul fostei oficiale iraniene Masoumeh Ebtekar, cunoscută ca „Screaming Mary” (Maria Urlătoarea) a fost reținut de agenți ai serviciului de imigrare din Statele Unite, după ce autoritățile au decis revocarea dreptului său de rezidență permanentă.

Potrivit informațiilor disponibile, familia acestuia a alertat inițial poliția, crezând că bărbatul ar fi fost răpit, după ce a dispărut din locuința sa din comitatul Los Angeles. Ulterior, agenții ICE au revenit și i-au reținut și pe soția sa, Maryam Tahmasebi, precum și pe copilul lor.

Decizia a fost luată de secretarul de stat Marco Rubio, care a dispus anularea documentelor de rezidență pentru întreaga familie.

Revocarea statutului legal a venit la scurt timp după alte acțiuni similare. Autoritățile americane au vizat recent și rude ale generalului Qasem Soleimani, inclusiv pe nepoata acestuia, Hamideh Soleimani Afshar, reținută într-un centru de detenție din Texas.

De asemenea, Sarinasadat Hosseiny, în vârstă de 25 de ani, a atras atenția prin expunerea stilului său de viață pe rețelele sociale.

Departamentul de Stat a anunțat că aceste măsuri urmăresc „să nu permită niciodată ca America să devină un cămin pentru cetățeni străini legați de regimuri teroriste antiamericane.”

Seyed Eissa Hashemi a absolvit Universitatea din Teheran în 2006, iar ulterior s-a mutat în Statele Unite, unde și-a continuat studiile. A obținut un doctorat în management organizațional la Școala de Psihologie Profesională din Chicago.

Acesta activa ca profesor asociat adjunct în cadrul aceleiași instituții.

În ultimele luni, activitatea sa a fost contestată public. Proteste au avut loc în ianuarie la instituții de învățământ din Claremont, unde demonstranții au cerut deportarea sa.

Mai multe petiții online au cerut îndepărtarea lui Hashemi din Statele Unite. Un mesaj public afirma: „În timp ce mama nu are niciun regret pentru ocuparea ambasadei SUA din Teheran, mulți iranieni au fost afectați de această acțiune, în timp ce propriul ei fiu a profitat de faptul că trăiește în SUA.”

Același apel continua: „Vrem ca Issa Hashemi și soția sa, Maryam Tahmasebi, să fie îndepărtați din SUA cât mai curând posibil.”

Pe rețelele sociale, un alt mesaj susținea: „Domnul Hashemi nu s-a distanțat niciodată public de acțiunile sau moștenirea mamei sale.”

Autorul postării mai preciza: „Consider că afilierile lui Eissa Hashemi ar putea submina siguranța, încrederea, integritatea, valorile sau angajamentul față de drepturile omului într-un colegiu american, ceea ce justifică o examinare suplimentară.”

Departamentul de Stat a făcut referire la activitatea mamei lui Hashemi, Masoumeh Ebtekar, politiciană și activistă din Iran, în timpul crizei ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran.

Potrivit instituției, aceasta „a creat propagandă care prezenta în mod fals tratamentul uman al ostaticilor, organizând interviuri regizate în care ostaticii americani erau presați să descrie tratamentul primit în termeni pozitivi – chiar în timp ce erau ținuți în izolare, legați la ochi și înfometați, și supuși terorii fizice și psihologice, inclusiv bătăi și execuții simulate.”

Într-un caz separat, Fatemeh Ardeshir-Larijani, fiica unui oficial iranian de rang înalt, nu se mai află în Statele Unite. Autoritățile au confirmat că aceasta și soțul său, Seyed Kalantar Motamedi, sunt „nu se mai află în Statele Unite și li s-a interzis intrarea pe viitor.”

Fatemeh Ardeshir-Larijani activase anterior ca profesor asistent la Winship Cancer Institute din cadrul Universității Emory.

Locuitorii din zona Agoura Hills au declarat că nu aveau informații despre legăturile familiei cu regimul iranian. Un vecin a relatat că, după dispariția lui Hashemi, membrii familiei „erau în panică pentru că au crezut că a fost răpit.”

Aceeași sursă a spus: „Au spus că tatăl lor a dispărut și că cineva practic a venit și l-a luat.”

Potrivit relatărilor, Hashemi își lăsase cheile acasă, dar avea telefonul asupra sa, ceea ce a permis familiei să-i urmărească locația.