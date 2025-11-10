Închisorile din România, adevărate lagăre de concentrare. Cum s-a schimbat totul după revolta din 1997

Unul dintre cei care a fost închis în perioada 1997, mai exact un fost interlop din Capitală a povestit cât de cumplit era în închisori în anii 1990. Acesta a comparat centrele de detenție cu lagărele de exterminare.

Lukass a povestit pe canalul lui de youtube cât de cumplită era situația în anii 1990. ”A fost una dintre cele mai urâte trăiri ale mele în penitenciar. Așa ceva nu vezi nici în filme. Când te uiți așa în filmele alea, când ți se pare că totul este imposibil, ei credeți-mă că aici este peste.

Acum am înțeles că e trai pe vătrai. Atunci nu era. Bătaia era zilnică. Nu bătăiță. Bătăi până te luau cu targa și te duceau în spital. Condițiile din spitale erau îngrozitoare. Te duceai cu o boală, găseai 10. Exact ca în lagărele de exterminare”, a explicat el.

Ba mai mult, acesta a mai spus că inclusiv mâncarea părea să fie pentru exterminarea celor închiși. ”Îl snopeau în bătaie că a rupt un fir de porumb. Nu știu ce mâncare ne dădeau, frunze de plop. Fasolea nu găseai nimic. Mâncarea de cartofi era făcută cu ei deja stricați, aia mânca deținutul. Varză fiartă, atât.

Mâncarea era efectiv pentru exterminare. În condițiile acestea, în 96 statul român s-a gândit să schimbe codul penal și Procedura penală. Acest lucru a iritat foarte mulți deținuți. Am intrat în refuz de hrană, toți deținuții. S-a iscat tensiune. în a treia zi, comandatul a dat ordin comandaților de secție să formeze o nișă de dialog cu deținuții, cu liderii” a explicat acesta.

Ce au cerut și ce au obținut au fost două lucruri diametral opuse. Doar în ani s-au schimbat regulile. ”Și am cerut condiții umane, tratament medical, masă mai bună, somn liniștit. Aceste lucruri care stăteau în puterea statului. Dreptul la medic, la viață. Erau unii care furau câte un ou și ieșea mort de acolo, bătut. Și i se punea diagnostic de infarct. Oamenii ajungeau acolo pentru trei găini, un sac de porumb. asta era majoritatea infracțiunilor.

Din 4.000 și ceva câți eram la acel moment, doar câțiva erau cei care furau cu adevărat. Erau aproape de trei ori mai mulți deținuți. Și dormeai dacă era cu un lepros în pat. Era ceva absolut îngrozitor. Noaptea se scărpinau. Nu le dădeau o alifie să își dea. Din acel moment, în fiecare an a început să se schimbe. Ne-au dat voie întâi să telefonăm acasă. Nu s-a întâmplat instant, dar în fiecare an câte puțin”, a mai spus el.