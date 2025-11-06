Încă un sfert de secol de detenţie pentru „regele puşcăriilor”. Pentru ce a fost condamnat cel mai temut interlop din Republica Moldova

Republica Moldova. Deşi nu a fost condamnat pe viaţă, Vladimir Moscalciuc (Makena), unul din cei mai temuţi lideri mafioţi din Republica Moldova, are şanse minimale ca să mai ajungă în libertate.

Curtea de Apel Centru l-a condamnat pe Moscalciuc, în vârstă de 58 de ani, la 25 de ani de închisoare pentru omor. Astfel, Makena ar putea părăsi închisoarea când va avea 83 de ani. Dar şi atunci este puţin probabil să se bucure de libertate, deoarece Moscalciuc este inculpat într-un alt dosar, pentru organizarea şi conducerea unui grup criminal organizat. Infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 20 de ani.

Aflat de mai bine de 20 de ani după gratii, Vladimir Moscalciuc rămâne liderul incontestabil al condamnaţilor. Chiar dacă este deţinut într-o închisoare de maximă securitate, Makena care a fost „încoronat” cu aproape 30 de ani în urmă ca „hoţ în lege”, cel mai înalt titlu în ierarhia criminală din spaţiul post-sovietic, conduce cu mână de fier şi o structură criminală organizată aflată la libertate.

De-a lungul carierei interlope, Moscalciuc s-a remarcat prin implementarea cu cruzime a diferitor scheme de şantaj, dar şi corupere a funcţionarilor publici, slujitorilor Femidei şi chiar a feţelor bisericeşti. Ca în final, organizaţia condusă de Moscalciuc să ajungă una din cele mai influente şi bogate din Republica Moldova, inclusiv şi Transnistria.

Deşi organizaţia Makena este structurată şi acţionează după principiile crimei organizate din Rusia, însăşi Vladimir Moscalciuc încalcă tradiţiile hoţeşti. Fiind vorbitor de limbă rusă, acesta s-a implicat de mai multe ori în procesul electoral, ordonând deţinuţilor să voteze candidaţii şi partidele pro-ruse.

Liderul interlop Makena , considerat şi „regele puşcăriilor”, a fost găsit vinovat că a comandat şi organizat omorul unui alt lider interlop. Este vorba despre Andrei Daşic, alias Livovski, cu care Moscalciuc a stat o perioadă în aceeaşi celulă.

Daşic a fost omorât cu bestialitate de câţiva deţinuţi, cărora Makena le-a promis avansări în ierarhia criminală. S-a întâmplat în august 2008, în sala de sport a Penitenciarului nr.15. Pentru a ascunde urmele crimei, autorii au spălat urmele de sânge, apoi au dus cadavrul la alt etaj.

La indicaţia lui Maskena, un deţinut şi-a asumat vina, declarând că a fost o încăierare spontană şi l-a omorât pe Daşic pentru a se apăra.

La momentul comiterii crimei, Moscalciuc era internat în spital. Procurorii au demonstrat că Moscaslciuc a organizat internarea sa pentru ca să nu fie suspectat de crimă. Oamenii legii au obţinut înregistrarea convorbirilor telefonice, în care Makena dă indicaţii privind asasinarea lui Daşic.

Mai mult, „regele puşcăriilor” şi-a respectat promisiunea şi i-a promovat pe ucigaşi în ierarehia criminală. Iar unul din ei, Vitalie Guşan, alias Boroda, a ajuns mâna dreaptă a lui Makena.

În 2008, Moscalciuc urmărea scopul de a-şi lichida concurenţii ca să conducă de unul singur crima organizată din Republica Moldova. După esortarea lui Moscalciuc şi Daşic din Penitenciarul nr.13, în locul lor, în celula nr. 62 a fost plasat un alt lider interlop, hoţul în lege Malhaz Djaparidze.

Acesta a fost găsit a doua zi mort în celulă. Iar experţii au constatat că a fost un stop cardiac provocat de o supradoză de droguri.

Makena a încercat să-l convingă pe Daşic să i se alăture cu toată gruparea. Daşic, pe lângă faptul că l-a refuzat pe Moscalciuc, s-a opus legilor din puşcărie, dictate de Makena, şi a început să vorbească despre implicarea acestuia în moartea lui Malhaz, Ultimul, chiar şi după moarte, era respectat de condamnaţi.

„Afacerile” lui Makena se bazează pe estorcarea banilor de la deţinuţi. Organizaţia criminală condusă de Makena, a reuşit să strângă, în 2023, pe un cont bancar peste 2.000.000 (peste 100.000 de euro). Bani proveniţi din jocurile de noroc, organizate în puşcăriile din Republica Moldova.

Oamenii legii susţin că deținuții erau șantajați de către organizația criminală să participe, iar în haznaua organizației criminale urmau să transfere a patra sau a treia parte din câștigul ilegal obținut. În cazul în care puşcăriaşii refuzau să participe la jocurile de noroc, erau șantajați să contribuie la bugetul organizației cu un procentaj din veniturile rudelor care au afaceri la libertate.

Au fost şi cazuri când unii deţinuţi, care nu au putut rezista presiunilor oamenilor lui Makena, şi-au pus capăt zilelor.

Precizăm că Vladimir Moscalciuc se află în detenție începând cu ianuarie 2002, fiind condamnat la 15 ani de închisoare pentru furt în proporții deosebit de mari. În 2012, Moscalciuc a fost condamnat la alți 19 ani cu executare. Fiind învinuit de organizarea unui grup criminal, care se ocupa cu estorcarea banilor prin șantaj de la deținuți și rudele lor.

În martie anul curent, Makena a fost condamnat la 21 ani de închisoare pentru că a organizat să fie omorât liderul unei alte organizaţii criminale concurente. Crima a avut loc în anul 2008, în Penitenciarul nr.15 din Cricova. Executorii crimei au primit câte 13 ani de închisoare.

În 2014, Moscalciuc și unul dintre apropiații săi, Vitalie Gușan, alias Boroda, au ajuns din nou pe banca acuzaților, fiind învinuiți de șantajarea deținuților. Dosarul nu a avut finalitate, deoarece mai mulți deținuți care au făcut declarații la etapa urmăririi penale, au refuzat să facă declarații în instanță în prezența lui Moscalciuc.

Vladimir Moscalciuc își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 15 din orașul Cricova. Potrivit mărturiilor deținuților, acesta ar fi deținut într-o celulă cu reparație modernă, mobilată și dotată cu electrocasnice.

Încăperea este spațioasă şi bine luminată, tehnica e performantă, iar frigiderul este plin cu de toate. Însăşi Moscalciuc a plasat pe reţele fotografii în care apare la mese copioase, de pe care nu lipseşte nici alcoolul.

Cu toatea acestea, avocaţii interlopului au reuşit să-i reducă mai mulţi ani din termen. Pe motiv că clientul lor este deţinut „în condiţii inumane şi degradante”. Astfel, în iulie 2020, tribunalul sectorului Ciocana a redus pedeapsa cu 1927 de zile (cinci ani și 102 de zile). Iar primăvara trecută, instanța i-a redus pedeapsa cu 906 zile.

Se presupune că dezmăţul organizat de Moscalciuc în puşcării, condiţiile preferenţiale de detenţie şi deciziile judecătoreşti controversate nu au put trece fără acţiuni de corupere.

Procurorii și instituțiile de forță efectuat la începutul anului 2021 percheziții în închisori. Motivul perchezițiilor ține de investigarea lui Serghei Demcenco de către PCCOCS pentru abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale.

În urma descinderii din 15 februarie 2021, procurorii au efectuat un control la Penitenciarul Nr. 15 Cricova. Ulterior, șeful închisorii, Victor Munteanu, și interlopul Vladimir Moscalciuc, alias Machena, au fost transportați în izolatorul Centrului Național Anticorupție.

Dar cireaşa de pe tort rămâne decorarea lui Makena cu un înalt ordin bisericesc. În 2016, şeful bisericii ortotoxe pro-ruse din Republica Moldova, Mitropolitul Vladimir, s-a deplasat personal în Penitenciarul nr.13 pentru a-i înmâna lui Moscalciuc Ordinul Recunoştinţei. Chipurile, pentru susținerea implementării activităților educative cu caracter moral-spiritual în rândul deținuților.

Aceeași distincție au primit-o anterior fostul președinte comunist Vladimir Voronin și fostul premier Vladimir Filat.