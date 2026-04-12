Cuplu recuperat de jandarmi după ce a urmat un traseu greșit indicat de aplicația de navigație

Mașină blocată. Sursă foto: Captură video
Un cuplu a fost salvat de jandarmi duminică, în ziua de Paște, după ce a rămas împotmolit cu mașina pe un drum neasfaltat din județul Buzău, unde a ajuns în urma indicațiilor oferite de o aplicație de navigație. Potrivit Jandarmeriei Buzău, o femeie a solicitat sprijin prin apel la 112, după ce, în timp ce se deplasa împreună cu soțul său către Muntele de Sare din Mânzălești, aplicația de navigare i-a direcționat pe un drum neasfaltat, între localitățile Chiliile și Mânzălești.

Cei doi au rămas cu autoturismul împotmolit în noroi, fără posibilitatea de a-și continua deplasarea.

Cuplu recuperat de jandarmi după ce a urmat un traseu greșit

La fața locului a fost trimis un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Berca. Jandarmii au constatat că persoanele nu aveau nevoie de îngrijiri medicale, însă au decis preluarea și transportarea acestora la o rudă dintr-o localitate apropiată, pentru siguranța lor.

Din cauza terenului noroios, mașina a fost lăsată la fața locului, urmând să se revină în zonă cu un utilaj pentru deblocarea acesteia. Reprezentanții Jandarmeriei Buzău au transmis și o serie de recomandări pentru șoferi.

Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
„Pe această cale, vă recomandăm ca înainte de a pleca la drum să stabiliți traseul pe care doriți să îl parcurgeți și să vă informați cu privire la starea acestuia. Asigurați-vă că autoturismul dumneavoastră este potrivit pentru traseul ales și echipat corespunzător”, transmite IJJ Buzău.

Jandarm. Sursa foto arhiva EVZ

Un bărbat și fiul său salvați de jandarmi în noaptea de Înviere

O altă situație a avut loc în noaptea de Înviere, când un bărbat de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani, au rămas blocați cu mașina în zăpadă, într-o zonă montană.

Cei doi plecaseră din localitatea Comanca cu intenția de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată, însă nu au mai revenit, iar familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei.

Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 00:10 de soția bărbatului, care a precizat că ultima discuție a avut loc la ora 16:00 și că nu cunoaște locul exact în care s-ar putea afla. Pentru intervenție au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani, salvamontiști și un echipaj SMURD.

Găsiți după mai multe ore de căutări

Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 04:30, în zona Cheile Oltețului, în autoturismul personal, rămas suspendat în zăpadă.

„Deși forțele de intervenție au încercat să scoată autoturismzul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă și a porțiunilor înghețate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior”, transmit jandarmii.

Cei doi au fost preluați și transportați până în orașul Brezoi, de unde au fost preluați de soția bărbatului. Potrivit autorităților, persoanele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

22:12 - O zonă din Bulgaria, tot mai populară printre turiștii britanici. Regiunea de pe litoralul Mării Negre este comparată...
22:08 - Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
22:02 - Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată
21:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
21:41 - Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și a revenit pe primul loc în clasamentul ATP
21:34 - Putin vrea să medieze negocierile dintre SUA și Iran. Ce a discutat cu președintele iranian

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
