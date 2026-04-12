Cuplu recuperat de jandarmi după ce a urmat un traseu greșit indicat de aplicația de navigație

Un cuplu a fost salvat de jandarmi duminică, în ziua de Paște, după ce a rămas împotmolit cu mașina pe un drum neasfaltat din județul Buzău, unde a ajuns în urma indicațiilor oferite de o aplicație de navigație. Potrivit Jandarmeriei Buzău, o femeie a solicitat sprijin prin apel la 112, după ce, în timp ce se deplasa împreună cu soțul său către Muntele de Sare din Mânzălești, aplicația de navigare i-a direcționat pe un drum neasfaltat, între localitățile Chiliile și Mânzălești.

Cei doi au rămas cu autoturismul împotmolit în noroi, fără posibilitatea de a-și continua deplasarea.

La fața locului a fost trimis un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Berca. Jandarmii au constatat că persoanele nu aveau nevoie de îngrijiri medicale, însă au decis preluarea și transportarea acestora la o rudă dintr-o localitate apropiată, pentru siguranța lor.

Din cauza terenului noroios, mașina a fost lăsată la fața locului, urmând să se revină în zonă cu un utilaj pentru deblocarea acesteia. Reprezentanții Jandarmeriei Buzău au transmis și o serie de recomandări pentru șoferi.

„Pe această cale, vă recomandăm ca înainte de a pleca la drum să stabiliți traseul pe care doriți să îl parcurgeți și să vă informați cu privire la starea acestuia. Asigurați-vă că autoturismul dumneavoastră este potrivit pentru traseul ales și echipat corespunzător”, transmite IJJ Buzău.

O altă situație a avut loc în noaptea de Înviere, când un bărbat de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani, au rămas blocați cu mașina în zăpadă, într-o zonă montană.

Cei doi plecaseră din localitatea Comanca cu intenția de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată, însă nu au mai revenit, iar familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei.

Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 00:10 de soția bărbatului, care a precizat că ultima discuție a avut loc la ora 16:00 și că nu cunoaște locul exact în care s-ar putea afla. Pentru intervenție au fost mobilizate două echipaje de jandarmi montani, salvamontiști și un echipaj SMURD.

Cele două persoane au fost găsite în jurul orei 04:30, în zona Cheile Oltețului, în autoturismul personal, rămas suspendat în zăpadă.

„Deși forțele de intervenție au încercat să scoată autoturismzul, acest lucru nu a fost posibil, din cauza stratului mare de zăpadă și a porțiunilor înghețate de drum. Autoturismul a fost lăsat în zonă, urmând a fi recuperat ulterior”, transmit jandarmii.

Cei doi au fost preluați și transportați până în orașul Brezoi, de unde au fost preluați de soția bărbatului. Potrivit autorităților, persoanele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.