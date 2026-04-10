Accident cu șapte persoane pe un drum județean din Sibiu. A fost trimis elicopterul SMURD de la Târgu Mureș

Un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule și șapte persoane s-a produs vineri, pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș spre Moșna, a transmis ISU Sibiu. Intervenția a fost una de amploare, după ce autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

Accidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, după ce la fața locului s-a constatat numărul ridicat de persoane implicate. Situația a impus activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

ISU Sibiu a anunțat că echipele au intervenit pentru salvarea victimelor și gestionarea situației operative.

La sosirea salvatorilor, s-a constatat că în accident sunt implicate șapte persoane, ceea ce a dus la suplimentarea resurselor de intervenție. Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje pentru a face față situației. Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, la fața locului au fost trimise un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și trei ambulanțe SAJ. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Conform datelor comunicate, două persoane au necesitat intervenția echipajelor de descarcerare, iar potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, trei persoane ar fi fost încarcerate.

Intervenția este în continuare în desfășurare, echipajele acționând pentru acordarea îngrijirilor medicale victimelor și pentru gestionarea situației din teren.

Autoritățile au transmis că operațiunile sunt în dinamică, iar traficul rutier în zona producerii accidentului a fost complet blocat pentru a permite intervenția în siguranță a echipajelor de salvare.