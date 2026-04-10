Mircea Lucescu, dezvăluiri din „Epoca de Aur”: „Valentin Ceaușescu mi-a cerut de două ori să fug din țară”

Rivalitatea istorică dintre Steaua și Dinamo din perioada dinainte de 1989 capătă noi dimensiuni prin mărturiile făcute de antrenorul român Mircea Lucescu. Într-un interviu de referință acordat Gazetei de Sud, în anul 2008, legendarul tehnician a detaliat abuzurile la care a fost supus de regimul comunist și luptele de culise dintre echipele departamentale.

Iată principalele dezvăluiri ale lui „Il Luce” despre intervențiile politice, cenzura și metodele prin care Dinamo a încercat să supraviețuiască dominației impuse de familia Ceaușescu.

Mircea Lucescu a demontat afirmațiile anterioare ale lui Valentin Ceaușescu, care susținea că s-a implicat la Steaua doar pentru a proteja fotbalul românesc de influența clubului Dinamo, acuzat că ar fi distrus „Craiova Maxima”. Antrenorul a scos la iveală un episod uluitor: i s-a sugerat direct să părăsească țara pentru a lăsa cale liberă echipei militare.

„N-am știut de această afirmație a lui Valentin, n-am nici o replică să-i dau, îi reamintesc doar lui Valentin Ceaușescu că mi-a cerut de două ori să fug din România, ca să rămână în fotbal doar Steaua, că era echipa familiei. Sunt destule amănunte din acei ani pe care, probabil, cei de acum nu au de unde să le cunoască“, a spus Lucescu.

Un alt episod controversat relatat de Lucescu este îndepărtarea sa de la cârma echipei naționale, survenită în septembrie 1986, imediat după o victorie răsunătoare cu 4-0 împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului European.

Motivul nu a fost de natură sportivă, ci strict legat de cultul personalității impus de regim ceaușist. Oamenii ieșeau pe stradă să îl aclameze. Atunci numele și fotografia sa au fost interzise în presă. Ziarele scriau doar „antrenorul echipei naționale”, publicând exclusiv poze de grup. Din cauza acestei popularități uriașe, familia Ceaușescu a ordonat demiterea sa imediată.

„Familia Ceaușescu m-a dat afară de la echipa națională, după un meci în care România a zdrobit Austria cu 4-0, în preliminariile CE din septembrie 1986. Am fost demis din cauza popularității mele. Era perioada când oamenii ieșeau pe stradă și mă aclamau, dar și când numele meu nu apărea în presă. Se scria doar «antrenorul echipei naționale»! Nici poza individuală nu-mi apărea, ci doar fotografii cu echipa. Din aceste considerente de popularitate, familia Ceaușescu m-a dat afară“, a dezvăluit Il Luce.

Preluând o echipă Dinamo, hulită pe stadioanele din țară, Lucescu a orchestrat o strategie inteligentă de imagine, transferând jucători extrem de iubiți de public, chiar dacă aceștia treceau prin momente dificile ale carierei.

Astfel, l-a luat pe Ilie Balaci. Aflat într-o situație disperată, accidentat și obligat să joace la F.C. Scornicești, a fost adus la Dinamo și recompensat cu un grad de „căpitan” , pentru a împrumuta din capitalul său de simpatie clubului din „Ștefan cel Mare”. L-a readus pe Rodion Cămătaru. Accidentat, cu probleme de greutate de peste 10 kg și contestat, a fost recuperat fizic și mental de Lucescu.

Strategia a funcționat impecabil. „Am ajuns ca prin anii ‘90 Dinamo să fie mai iubită decât Steaua”, a mărturisit antrenorul.

Unul dintre cele mai dezbătute episoade din fotbalul românesc este titlul de golgheter european obținut de Rodion Cămătaru. Lucescu explică faptul că acele goluri au fost, de fapt, un protest instituțional împotriva abuzurilor Stelei.

Pentru a exemplifica, Lucescu a amintit de meciuri decise la ordin, precum FC Bihor - Steaua (2-3), jucat până în minutul 105 pentru ca militarii să câștige, sau meciul direct cu Steaua din Ghencea, prelungit până în minutul 94 de către arbitrul Ion Crăciunescu, presărat cu eliminări pentru Dinamo, Cămătaru, Vaișcovici, Andone suspendat.

Pierzând orice șansă reală la titlu, Dinamo a primit „ordine” să cedeze puncte unor echipe susținute politic. În schimbul punctelor cedate, Dinamo a cerut ca atacantul său să fie lăsat să marcheze.

S-a putut aranja așa ceva, pentru că la acel moment Oțelul Galați era susținută de prim-ministrul Constantin Dăscălescu, Rapid București era ajutată de șeful Miliției Capitalei, col. Ilie Bărbulescu. Ca să nu mai vorbim despre clubul Sportul Studențesc, protejat de Nicușor Ceaușescu.

Lucescu: “Așadar, pierdusem contactul cu Steaua și a trebuit să ajutăm Oțelul Galați; era echipa lui Dăscălescu, primul ministru al României, pe Rapid, club ajutat de Bărbulescu, șeful Miliției Capitalei. Am salvat-o pe Sportul Studențesc de la retrogradare, echipă de care se ocupa special Nicușor Ceaușescu. Ni se ordona să cedăm punct(e) acestor echipe, iar noi îndeplineam dorințele, precizându-le că jucăm pentru Cămătaru, iar acesta, având calități de golgheter, înscria. Repet, era o formă de protest a noastră față de modul în care eram tratați. Nu ni se permitea să câștigăm nimic!“, a precizat Lucescu.

„Clanul Ceaușescu l-a lăsat pe Valentin să facă tot ce vrea în fotbalul românesc. În 1990 a dispărut Ceaușescu și astfel am putut să obțin eventul, apoi am plecat de la Dinamo”, a concluzionat „Il Luce”.