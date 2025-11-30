Nicolae Ceaușescu și "Circurile Foamei". Cum plănuia să dea o masă caldă. 30 noiembrie 1989. Ultimele 30 de zile ale comunismului

Anul 1989 a reprezentat, pentru românul de rând, punctul culminant al unei degradări umane sistematice. Deși regimul anunțase achitarea datoriei externe, politica de austeritate draconică a continuat, transformând România într-un spațiu al constrângerilor extreme.

Agenda lui Nicolae Ceaușescu din 30 noiembrie 1989 a fost dominată de trei ședințe majore, axate pe proiecte strategice precum centrala de la Cernavodă, planificarea economică pentru 1990 și, cel mai important, problema autoaprovizionării Capitalei.

Această ultimă temă survenea pe fondul inspecțiilor personale în piețe, unde încerca să valideze „autogestionarea” ca formă superioară de economie. Deși piețele fuseseră cosmetizate și aprovizionate artificial înaintea sosirii sale, Ceaușescu nu a sesizat nereguli și discrepanța flagrantă dintre producțiile record raportate pe hârtie și realitatea crudă a rafturilor goale.

Bucureștiul fusese împodobit cu niște construcții-gigant, denumite în mod ironic „circurile foamei”, aveau ca scop principal distribuirea de alimente și erau numite oficial „Complexuri comerciale agroindustriale”. Ele erau concepute ca locuri de unde oamenii își pot cumpăra o masă gata preparată. Termenul de „circ” a fost atribuit mai tâziu, deoarece mai multe dintre aceste construcții aveau cupole caracteristice, care semănau cu cupola unui circ.

Peisajul urban era dominat de instituția „cozii”. Cetățenii își petreceau ore întregi așezați la rând, adesea de la primele ore ale dimineții, în fața magazinelor „Alimentara”, fără garanția că vor găsi ceva. Rafturile erau dezolante, decorate adesea doar cu conserve de mazăre, creveți vietnamezi sau sticle de oțet. Produsele de bază – pâinea, zahărul, uleiul și făina – se distribuiau raționalizat, pe bază de cartelă, legând supraviețuirea de domiciliu.

Carnea proaspătă dispăruse aproape total din circuitul oficial. În locul ei apăruseră substitutele devenite simboluri ale mizeriei: „adidașii” (picioarele de porc), „frații Petreuș” (puii cianotici și scheletici) și celebrul salam cu soia. Cafeaua fusese înlocuită de „nechezol” (un amestec de orz și ovăz), iar untul și ouăle erau produse de lux.

Suferința alimentară era dublată de teroarea frigului și a întunericului. În apartamente, temperaturile coborau iarna la 10-12 grade Celsius, oamenii dormind îmbrăcați cu paltoane. Apa caldă era furnizată după un program strict, câteva ore pe săptămână, iar curentul electric se întrerupea zilnic, lăsând orașele în beznă.

În acest context, supraviețuirea depindea de economia subterană și de „P.C.R.” (Pile, Cunoștințe, Relații). Pachetul de țigări Kent, săpunurile străine și cafeaua deveniseră o monedă forte, mai valoroasă decât leul, deschizând ușile din spate ale magazinelor sau cabinetelor medicale.

Această realitate a umilinței biologice, ascunsă sub preș de propaganda oficială care trâmbița „victorii socialiste”, a fost principalul combustibil al revoltei din decembrie.

Noiembrie 1989. Zidul Berlinului căzuse. Polonia și Ungaria aveau deja guverne necomuniste. Praga fierbea. În tot acest timp, la București, Nicolae Ceaușescu tocmai fusese reales în unanimitate la Congresul al XIV-lea, într-o bulă de izolare totală față de realitate.

Interviul acordat de dictatorul român postului de televiziune vest-german ARD (reprezentat de Dagobert Lindlau), la doar câteva zile după Congres, rămâne un document istoric fascinant. Dincolo de limba de lemn obișnuită, textul ascunde un atac furibund, deși mascat, la adresa lui Mihail Gorbaciov și a valului de reforme (Perestroika și Glasnost) care măturau Blocul Estic.

Iată cum a codificat Ceaușescu mesajele sale anti-reformiste în acest ultim interviu major.

Cea mai virulentă critică la adresa Moscovei și a țărilor satelit reformiste se regăsește într-un paragraf aparent inofensiv despre „perfecționarea socialismului”.

Ceaușescu afirmă: „Ceea ce este greu pentru noi să înțelegem este faptul că unii consideră că ar trebui să realizeze această perfecționare revenind la vechile forme, pe care socialismul le-a înlăturat cu mulți, mulți ani în urmă.”

Aceasta este o lovitură directă la adresa politicilor lui Gorbaciov de liberalizare economică și introducere a elementelor de piață. Pentru Ceaușescu, reformele din URSS, Ungaria sau Polonia nu reprezentau un progres, ci o regresie istorică, o „trădare” a cauzei și o reîntoarcere la capitalism („vechile forme”). El sugerează că Gorbachev nu modernizează socialismul, ci îl demontează.

În timp ce Gorbaciov admitea falimentul economiei planificate și sărăcia din URSS, Ceaușescu a folosit interviul pentru a se erija în apărătorul purității ideologice.

„Nu putem concepe socialismul fără (...) lichidarea împărțirii oamenilor în bogați și săraci!”, tună Ceaușescu în interviu.

Mesajul subliminal era clar: reformele vecinilor vor duce la haos social și inechitate. Ceaușescu încerca să legitimeze propriul regim de austeritate brutală prezentându-l ca pe un garant al egalității. Este o ironie tragică, având în vedere că populația României trăia într-o sărăcie lucie, egalizată doar prin lipsuri, în timp ce elita de partid se bucura de privilegii.

Pe tot parcursul interviului, Ceaușescu revine obsesiv la „neamestecul în treburile interne” și la „Europa națiunilor libere, egale și independente”.

În 1989, această sintagmă nu mai era îndreptată (doar) împotriva imperialismului occidental, ci devenise scutul lui Ceaușescu împotriva Moscovei. Știind că Gorbaciov făcea presiuni pentru reforme la București (așa cum făcuse la Berlinul de Est cu Honecker), Ceaușescu folosește interviul cu ARD pentru a transmite Occidentului și URSS-ului că România nu va accepta „dictatul” perestroikist. El respinge ideea unei „Case Comune Europene” (conceptul lui Gorbaciov) dacă aceasta presupune o subordonare ideologică față de noul curent reformist.

Poate cel mai șocant aspect al interviului este descrierea unei Românii paralele. Ceaușescu îi vorbește jurnalistului german despre „recolte record”, despre faptul că „România se așază printre primele țări din lume” și despre un „înalt nivel de viață materială și spirituală”.

Această negare nu era doar senilitate sau propagandă internă; era refuzul de a admite că sistemul centralizat a eșuat. A admite criza ar fi însemnat a-i da dreptate lui Gorbaciov. Prin urmare, Ceaușescu a fost obligat să mintă până la capăt, prezentând stagnarea drept o victorie a „socialismului științific” nealterat de reforme.