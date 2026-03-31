Două zile care au marcat decisiv ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu spre puterea absolută

Zilele de 26 martie și 28 martie 1974 sunt importante pentru cariera politică a lui Nicolae Ceaușescu. Deja era lider al PCR din 1965, Președinte al Consiliului de Stat din 1967. Ceaușescu a dorit să fie Președintele României Socialiste, reușind acest fapt în 1974.

La trei zile de la moartea lui Gheorghiu-Dej, pe 22 martie 1965, Nicolae Ceauşescu a preluat funcţia de Prim-Secretar al Partidului Muncitoresc Român, funcție pe care o va transforma pe model sovietic în aceea de Secretar General.

Una dintre primele acţiuni ale lui Ceauşescu, odată ajuns la putere, a fost redenumirea Partidului Muncitoresc Român în Partidul Comunist român, la Congresul al IX-lea.

În acelaşi timp, el a afirmat că România a devenit o ţară socialistă şi a decis schimbarea numelui oficial al ţării din Republica Populară Română (R.P.R.) în Republica Socialistă România (R.S.R.).

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş şi Chivu Stoica au permis încălcarea articolului 13 din statutul abia adoptat la congresul al IX-lea, care interzisese cumulul de funcţii şi au îngăduit secretarului general al PCR să ocupe, în 1967, funcţia de preşedinte al Consiliului de Stat, căruia Nicolae Ceauşescu i-a lărgit continuu competenţele, subordonând atât Consiliul Economic, creat în 1967 cât şi pe cel al Apărării, creat în 1968.

În 1969, la congresul al X-lea, două treimi din membrii Prezidiului Permanent fuseseră promovaţi după 1965 de Nicolae Ceauşescu. Consiliul de Stat dubla deja guvernul condus de Ion Gheorghe Maurer.

În 1972, Nicolae Ceauşescu a decis că trebuie să se impună rotirea cadrelor, ca măsură de autoreglare a eficienţei în Partidul Comunist Român.

Plenara CC al PCR din 25-26 martie 1974 a decis modificarea Constituției RSR din 21 august 1965. Practic, se va institui funcția de Președinte al Republicii Socialiste România. Ceaușescu și activul de partid doreau practic să arate că România și nu partidul își alege conducătorul. Dorea să meargă pe linia de a se arăta în ochii Occidentului un comunist cu deschidere, chiar dacă pe plan intern, începuse să pună în aplicare modelul nord-coreean pe care l-a văzut ca urmare a vizitelor din 1971 în Coreea de Nord și China. La 28 martie 1974, Marea Adunare Naţională a instituit funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România, funcţie asumată de Nicolae Ceauşescu.

Piața Unirii a avut multe denumiri, de la Piața Bibescu Vodă în epoca modernă, la Piața „8 Iunie” (încoronarea lui Carol II la 8 iunie 1930), apoi Piața Gheorghiu Dej din 1965. Ulterior, s-a numit Piața 28 Martie, în cinstea învestirii cu sceptru și jurământ a lui Nicolae Ceaușescu.

Un tratat incluzând România pe lista ţărilor favorizate de Comunitatea Europeană este semnat în 1974, iar în 1980 a fost semnat un acord vizând schimburile de produse industriale între România şi Comunitatea Europeană. Acest fapt a determinat vizitarea oficială a României de către doi preşedinţi ai Statelor Unite ale Americii (Richard Nixon şi Gerald Ford). De asemenea, Ceaușescu a vizitat SUA de mai multe ori.