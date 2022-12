Exclusiv. Ion Gh. Maurer, premierul lui Ceaușescu era mason?! Jean Maurer: În grup era și Mihail Sadoveanu – Video

„Îl găsim pe taică-miu în 1934-35 în Sighișoara ca asistent de judecător, bun prieten, care era chiar mentorul lui, N.D. Cocea, care va juca un rol de deosebit în viața tatălui meu. N.D. Cocea era cu 20 de ani mai în vârstă decât taică-miu, era un marxist recunoscut, era un avocat, au și pledat împreună în procesele din 1935-1937 în procesele de la Grivița și de la Craiova, unde e apărată și Ana Pauker de N.D. Cocea și de taică-miu. N.D. Cocea a fost avocat, publicist de renume, fondator de reviste importante în România, asociat cu mișcarea socialistă din România și francmason. De altfel, francmason era și Mihail Ralea, bun prieten cu taică-miu. Și tot în acel grup de intelectuali progresiști se afla și Mihail Sadoveanu, și coleg de vânătoare cu taică-miu, care i-a și făcut cadou o pușcă foarte scumpă.”, a povestit Jean Maurer.

„Dacă toată lumea era mason în grupul ăla, putem să deducem logic că și tatăl dumneavoatră…”, a lăsat să se înțeleagă jurnalistul Ionuț Cristache.

„Mi-a povestit, avea o grămadă de informații, eu am pus-o exclusiv la vremea respectivă pe faptul că era un tip cultivat și citit, dar ulterior când am mai citit și eu puțină istorie și am mai văzut prieteniile respective, am spus că există suspiciuni rezonabile că taică-miu a cochetat sau chiar a fost membru mason, fără să fie activ. Masoneria în România, mi-a spus-o și taică-miu, a avut un rol foarte progresist, foarte uman, de altfel în timpul celui de-al doilea război mondial, societățile masonice, alea serioase mari, (…) prin acțiunile de ajutorare a populațiilor evreiești, care au fost salvați sute de mii de masoneria din România.”, a mai spus Jean Maurer.