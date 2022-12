Exclusiv. Cum a reacționat Ceaușescu în fața unuia dintre cele mai mari dezastre prin care a trecut România

Despre momentele prin care a trecut țara noastră în urmă cu 45 de ani a vorbit Jean Maurer, fiul fostului prim-ministru al României, Ion Gheorghe Maurer, în podcastul Evz, România lui Cristache.

Jean Maurer a povestit cum implicarea lui Nicolae Ceaușescu în gestionarea situației de după cutremur a fost activă, liderul comunist făcând tot ce a putut pentru a-i ajuta pe cei rămași fără locuințe.

Nicolae Ceaușescu, implicat masiv în dezastrul din 1977

„Ceaușescu era plecat în Africa și-a întrerupt vizita și a venit in România, taicamiu nu mai era premier din 74, Ceaușescu s-a implicat activ, să vadă ce se întâmplă, le-a dat apartamente mobilate celor cărora li s-au distrus casele. Ceaușescu a fost implicat efectiv masiv”, a povestit Jean Maurer.

Acesta a fost martor la dezastru și a povestit cum pe data de 4 martie 1977 își sărbătorea aniversarea într-un apartament din Herăstrău, iar cutremurul i-a luat pe toți cei prezenți prin surprindere. De spaimă, și-a uitat cei doi copii, fiind nevoit să se întoarcă după ei.

„Aveam fazani braconați, împușcați, în momentul ăla când am ciocnit, atunci a început cutremurul. Mi-am uitat copii și m-am întors. Adrian Lustic era cu copilul meu în brațe. Am văzut catastrofa care s-a întâmplat cu blocuri dărâmate. Tata aprecia foarte mult persoanele self made, tot timpul mi-l dădea exemplu pe Sergiu Nicolaescu și pe Ion Țiriac, l-am admirat pe Țiriac până la faza cu armele.

M-am intalnit cu Mircea Pascu, Szobi Cseh”, și-a reamintit Jean Maurer clipele dezastrului.

Nicolae Ceaușescu a gestionat situația corect

Imediat după ce s-a întors din Africa, liderul comunist s-a implicat activ în gestionarea evenimentului care i-a distrus țara, a rănit mii de oameni și i-a lăsat pe mulți dintre ei pe drumuri. Cel mai afectat a fost Bucureștiul, unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit atunci.

„Ceaușescu a luat conducerea întregii operațiuni, a făcut ceea ce trebuia să facă în mod corect”, a spus fiul fostului prim-ministru Ion Gheorghe Maurer.