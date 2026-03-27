Accident în Dâmbovița între un microbuz școlar și un TIR. Mai mulți elevi au ajuns la spital

Cinci persoane, respectiv patru copii și un adult au fost transportate la spital în urma unui accident rutier în care a fost implicat un microbuz de transport elevi și un TIR. Accidentul s-a produs vineri dimineață în zona localității Tărtășești, județul Dâmbovița, fiind activat Planul Roșu de Intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate, potrivit IPJ Dâmbovița.

În microbuz se aflau 14 elevi, iar potrivit datelor transmise de autorități, în total au fost implicate 13 persoane, dintre care 11 copii și doi adulți.

Toți cei implicați au fost evaluați medical la locul accidentului de echipajele de intervenție. Cinci persoane, respectiv patru copii și un adult, au fost transportate ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Dintre elevii răniți, trei au fost direcționați către Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, iar un alt copil a fost transportat la o unitate medicală din Târgoviște. Toți sunt conștienți și cooperanți, potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție.

Datele preliminare indică faptul că trei dintre copii au suferit leziuni în zona capului, fiind evaluați la fața locului de personalul medical.

Având în vedere amploarea incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Dâmbovița. La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție.

Au acționat 11 echipaje SMURD, la care s-au adăugat încă două echipaje din cadrul ISU București-Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un post medical avansat, cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD.

După evaluarea victimelor și transportul celor care aveau nevoie de îngrijiri medicale suplimentare, autoritățile au anunțat dezactivarea Planului Roșu de Intervenție.

Polițiștii din cadrul IPJ Dâmbovița au confirmat că în accident au fost implicate un microbuz școlar și un ansamblu de vehicule, iar mai multe persoane au suferit răni și au primit îngrijiri medicale.