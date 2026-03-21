Accident de autocar la Galați, cu 15 victime. S-a activat planul roșu

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc sâmbătă dimineață, în județul Galați, unde un autocar înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în afara părții carosabile. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție și, potrivit datelor comunicate din cele 44 de persoane implicate în accident, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 persoane au fost rănite și transportate la spital, anunță ISU Galați.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în autocar se aflau 44 de pasageri în momentul producerii accidentului. În urma impactului, un pasager a fost aruncat în afara vehiculului și ulterior strivit, fiind declarat decesul acestuia la fața locului. Alte 14 persoane rănite, conștiente, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Restul pasagerilor implicați în accident au fost preluați de echipele ISU și transportați într-o locație din apropiere, urmând să fie preluați de un alt autocar pentru a-și continua deplasarea către destinație.

Potrivit ISU Galați, accidentul s-a produs în dimineața zilei de 21 martie 2026, în jurul orei 04:04, pe DN 24, unde un autocar care transporta 44 de pasageri pe ruta Chișinău – București s-a răsturnat în afara părții carosabile. Primele date de la fața locului indică faptul că vehiculul a ieșit de pe drum într-o zonă în linie dreaptă, unde diferența de nivel dintre carosabil și acostament este de aproximativ doi metri, ceea ce a favorizat răsturnarea. Mai multe persoane au fost rănite și transportate la unități medicale din regiune, inclusiv la spitalele din Bârlad și Tecuci. La fața locului au intervenit forțe impresionante: șase ambulanțe SMURD de prim ajutor, două unități de terapie intensivă mobilă, trei autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două puncte medicale avansate, patru autospeciale de descarcerare, trei autospeciale de stingere, 3 microbuze și 13 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, echipaje din Galați și Vaslui fiind mobilizate pentru gestionarea intervenției.

Testarea șoferului cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ, potrivit datelor comunicate de autorități. În prezent, polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.