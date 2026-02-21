Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

UPDATE. În urma accidentului, o femeie de 55 de ani a suferit răni și a fost transportată la spital. Șoferul microbuzului, în vârstă de 55 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Știrea Inițială. Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat sâmbătă dimineață pe DN5, în zona Plopșoru, județul Giurgiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar echipajele medicale și de salvare intervin la fața locului, relatează Digi24.

Un microbuz în care se aflau 16 persoane s-a răsturnat sâmbătă dimineață pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu.

Microbuzul a ieșit în afara șoselei, iar incidentul a provocat intervenția imediată a autorităților. În urma evaluării inițiale, nu au fost comunicate încă detalii despre starea exactă a pasagerilor.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile din județul Giurgiu au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, mecanism de urgență folosit în situații cu multiple victime, pentru a coordona rapid și eficient resursele de salvare și asistență medicală.

La locul accidentului au fost mobilizate echipe de intervenție din cadrul ISU Giurgiu și ISU București Ilfov. În teren au fost trimise mai multe autospeciale, inclusiv una cu modul de descarcerare și una pentru transport victime multiple. De asemenea, a fost stabilit un punct medical avansat, iar echipaje SMURD și SAJ sunt prezente pentru a acorda asistență medicală pasagerilor. O autospecială de stingere a fost, de asemenea, implicată în operațiunile de siguranță.

Intervenția continuă, autoritățile prioritizând evacuarea și evaluarea persoanelor implicate. Deși nu există, deocamdată, informații oficiale despre numărul de răniți sau gravitatea acestora, măsurile luate indică o mobilizare rapidă și complexă, specifică situațiilor cu multiple victime.

Incidentul a avut loc pe un tronson important al DN5, afectând traficul în zona Plopșoru. Poliția rutieră și echipajele de salvare monitorizează fluxul de autovehicule, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Autoritățile vor oferi actualizări pe măsură ce situația se clarifică și se finalizează intervenția.