Alertă la bordul unei aeronave București-Hurghada. Plan de urgență activat pe Aeroportul Otopeni. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

Alertă la bordul unei aeronave București-Hurghada. Plan de urgență activat pe Aeroportul Otopeni. Celulă de criză la Ministerul Sănătății
Update 21:03. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat convocarea unei celule de criză la sediul ministerului, pentru a preveni o situație critică și a asigura o coordonare rapidă și eficientă, dacă va fi necesar. În acest sens au fost implicate principalele spitale de urgență din București, inclusiv Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul „Bagdasar-Arseni”, Spitalul „Elias”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Ministrul a anunțat că autoritățile rămân în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate. Alertă maximă va fi menținută până la aterizarea în condiții optime a aeronavei, iar autoritățile vor reveni cu detalii dacă situația o va impune.

Având în vedere că avionul este plin de combustibil, pilotul a decis să survoleze zona. Noi sperăm să fie nicio problemă. Nu avem nicio informare că ar fi cineva rănit”, a anunțat Raed Arafat.

O aeronavă a companiei HiSky, care efectua duminică seară cursa București – Hurghada (Egipt), a revenit spre Aeroportul Internațional Henri Coandă după ce la bord a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare în cabină, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Măsuri de prevenție pe Aeroportul Otopeni

Potrivit acestuia, comandantul aeronavei a decis întoarcerea la București, respectând procedurile standard de siguranță.

În prezent, avionul survolează zona aeroportului pentru reducerea greutății și pregătirea aterizării în condiții optime, manevră estimată să dureze aproximativ o oră.

La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și șase membri ai echipajului.

Plan de intervenție activat preventiv

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a fost notificat imediat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului.

Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție pentru a asigura un răspuns rapid în cazul apariției unor probleme medicale sau tehnice.

La fața locului au fost trimise zece autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, echipaje de salvatori, patru echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate: • 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) • 1 autospecială pentru descarcerare (AScM) • echipaje de salvatori • 4 echipaje SMURD • 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) • 2 ambulanțe SABIF”, a anunțat ministrul.

Aeronava decolase de pe Aeroportul Otopeni

Ministrul Sănătății a mai spus că măsurile au caracter strict preventiv și sunt aplicate conform protocoalelor pentru astfel de situații.

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situaţii, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesităţi medicale sau tehnice. Monitorizǎm atent situaţia. Vom reveni cu informaţii actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului reprezintă prioritatea absolută”, a transmis Alexandru Rogobete.

