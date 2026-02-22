Social

Scandal la îmbarcare pe Aeroportul Henri Coandă. Cuplu cu copil, oprit din cauza agresivității

Scandal la îmbarcare pe Aeroportul Henri Coandă. Cuplu cu copil, oprit din cauza agresivității
Un incident s-a produs pe Aeroportul „Henri Coandă” în momentul îmbarcării unei familii într-un avion cu destinația Londra. Un bărbat și o femeie, însoțiți de un copil mic, nu au fost lăsați să urce în aeronavă, după ce au manifestat un comportament agresiv verbal față de personalul companiei aeriene.

Conform Poliției de Frontieră, bărbatul a fost agresiv și în interiorul avionului, fiind extras de pe aeronavă, iar femeia a refuzat inițial să se deplaseze de la ușa avionului.

Scandalul de la Aeroportul Henri Coandă

Femeia s-a așezat pe jos, la intrarea în avion, iar polițiștii de frontieră au încercat să o convingă să se ridice. Imagini publicate online arată momentele tensionate, în care forțele de ordine au intervenit pentru a permite închiderea aeronavei.

În imagini se vede cum femeia strigă și refuză să se îndepărteze, iar copilul prezintă reacții de panică. Bărbatul, care o filma pe femeie, a continuat să înregistreze incidentul și a fost ulterior extras de pe rampa de îmbarcare.

Explicațiile Poliției de Frontieră

Forțele de ordine au intervenit pentru a permite închiderea aeronavei

Explicațiile Poliției de Frontieră

„La P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinaţia Londra, o familie formată din doi adulţi şi un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulţi faţă de personalul companiei aeriene.

La sosirea poliţiştilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive şi au încercat să împiedice operaţiile de închidere a aeronavei, blocând accesul şi tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent şi nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavă”, a transmis Poliția de Frontieră.  Reprezentanții Poliției au precizat că fetița a rămas permanent în prezența mamei sale.

În urma incidentului, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, conform Codului Aerian. Poliția de Frontieră recomandă pasagerilor să adopte un comportament responsabil și respectuos pe durata prezenței în aeroport, în timpul procedurilor de îmbarcare și pe parcursul zborului, pentru a nu afecta siguranța și confortul celorlalți călători.

 

