Un bătrân care trăiește izolat în Munții Buzăului, ajutat în prag de Paști. Alte sute de pachete au ajuns la mai multe nevoiașe

Un bătrân care trăiește singur într-un sat izolat din Munții Buzăului, aflat la 12 kilometri de cel mai apropiat magazin sau locuință, a beneficiat de ajutor în pragul Sfintelor Paști. Acțiunea a fost parte a unei campanii umanitare organizate de Carpathian Rescue 4x4 Nehoiu, dedicată comunităților vulnerabile din zone greu accesibile.

Timp de trei zile, echipa de voluntari a distribuit sute de pachete cu alimente și produse de bază. Cezar Brînzea, președintele asociației, a declarat că aproape 100 de familii au fost incluse în program, primind 280 de pachete, dintre care 160 pentru adulți și 120 pentru copii.

Voluntarii au parcurs circa 600 de kilometri, jumătate pe drumuri forestiere, vizitând satele Curmătura, Cătiașu și Poienițele, precum și comunele Siriu, Gura Teghajutoare și cătunele îndepărtate.

Potrivit acestuia, traseul a fost foarte dificil și doar cu ajutorul vehiculelor 4x4 echipa a putut ajunge în toate locațiile. Pe lângă alimente, locuitorii au primit electrocasnice, mașini de spălat, aragaze și butelii.

Pentru livrarea pachetelor, echipa a folosit 18 vehicule, inclusiv un ATV cu platformă, esențial pentru zonele greu accesibile.

Președintele asociației a declarat că majoritatea beneficiarilor sunt vârstnici sau familii tinere cu copii, care se confruntă cu dificultăți mari în a ajunge la magazine sau școli. Printre cazurile întâlnite se numără satul Stănilă, cu doar patru familii și cel mai apropiat magazin la 5-6 kilometri, și un bătrân care locuiește la granița dintre Siriu și Chiojdu, la 12 kilometri de orice magazin sau locuință. În zona Gura Teghii, o familie cu patru copii a primit sprijin, fiind situată la marginea satului Varlaam, cu acces la drumul public, dar foarte izolată.

„Mai avem o singură persoană într-un sat care aparține de Siriu, este chiar la granița dintre Siriu și Chiojdu, care stă la 12 kilometri de cel mai apropiat magazin sau ce mai apropiată casă. Este singurul om care mai stă acolo, este un singur bătrân”, a adăugat Brînzea.

Carpathian Rescue 4x4 Nehoiu este formată din voluntari pasionați, specializați în a sprijini comunitățile montane și izolate, unde accesul este posibil doar cu vehicule de teren.