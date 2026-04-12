Reguli pentru permisul de conducere al șoferilor de peste 70 de ani

Dezbaterea privind menținerea sau reevaluarea permisului de conducere pentru persoanele vârstnice a revenit în prim-plan în Europa, pe fondul îmbătrânirii populației și al preocupărilor legate de siguranța rutieră. Statele analizează dacă sunt necesare controale medicale sau practice pentru șoferii trecuți de 70 de ani, în condițiile în care legislațiile diferă semnificativ de la o țară la alta.

Subiectul retragerii sau reevaluării permisului de conducere pentru seniori a devenit una dintre temele sensibile în politicile de siguranță rutieră la nivel european. Autoritățile iau în calcul introducerea unor verificări suplimentare, fie medicale, fie practice, pentru a stabili dacă șoferii își pot menține dreptul de a conduce.

În prezent, nu există un cadru unitar la nivel european. Unele state aplică reguli stricte, în timp ce altele nu impun controale periodice, ceea ce duce la diferențe majore între sisteme.

În Germania, permisul de conducere este valabil pe termen nelimitat, iar controalele medicale periodice nu sunt obligatorii. Autoritățile au respins ideea introducerii unor testări impuse pentru șoferii în vârstă.

În Elveția, șoferii trebuie să efectueze controale medicale periodice începând cu aproximativ 75 de ani, pentru a demonstra că sunt apți să conducă. În Italia, permisul se reînnoiește periodic, iar frecvența evaluărilor medicale crește odată cu vârsta, în special după 70 de ani.

Datele analizate de Destatis arată că șoferii vârstnici sunt considerați responsabili într-o proporție ridicată în accidentele rutiere în care sunt implicați, iar în cazul celor de peste 75 de ani, procentul este și mai mare.

Un sondaj realizat de Forsa, la comanda TÜV, indică faptul că majoritatea respondenților consideră că abilitățile de conducere scad odată cu vârsta. Totodată, o parte semnificativă susține retragerea permisului în cazul în care șoferul nu mai este apt.

Problema principală rămâne stabilirea unui criteriu obiectiv de evaluare a capacității reale de condus.

Pentru a evita măsuri radicale, TÜV propune introducerea unor evaluări practice pentru șoferii de peste 75 de ani. Acestea ar presupune testarea în trafic real, alături de un instructor auto, și realizarea unui raport care să includă punctele forte, eventualele erori și recomandări pentru adaptarea stilului de condus.

În paralel, organizația ADAC susține programe de instruire dedicate șoferilor vârstnici, punând accent pe prevenție și menținerea abilităților, nu pe restricții directe. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că, deși seniorii sunt implicați mai rar în accidente decât șoferii tineri, probabilitatea de eroare poate fi mai mare în anumite situații.

Dincolo de aspectele legate de siguranță, măsurile privind retragerea permisului au și un impact social important. Pentru mulți seniori, în special din zonele rurale, mașina reprezintă principalul mijloc de deplasare.

Pierderea permisului poate duce la reducerea independenței, acces mai dificil la servicii medicale și sociale și un risc crescut de izolare.

În acest context, dezbaterea la nivel european se concentrează tot mai mult pe găsirea unui echilibru între siguranța rutieră și menținerea mobilității persoanelor vârstnice.