Reguli pentru permisul de conducere al șoferilor de peste 70 de ani

Dezbaterea privind menținerea sau reevaluarea permisului de conducere pentru persoanele vârstnice a revenit în prim-plan în Europa, pe fondul îmbătrânirii populației și al preocupărilor legate de siguranța rutieră. Statele analizează dacă sunt necesare controale medicale sau practice pentru șoferii trecuți de 70 de ani, în condițiile în care legislațiile diferă semnificativ de la o țară la alta.

Reevaluarea permisului pentru șoferii vârstnici, în centrul discuțiilor

Subiectul retragerii sau reevaluării permisului de conducere pentru seniori a devenit una dintre temele sensibile în politicile de siguranță rutieră la nivel european. Autoritățile iau în calcul introducerea unor verificări suplimentare, fie medicale, fie practice, pentru a stabili dacă șoferii își pot menține dreptul de a conduce.

În prezent, nu există un cadru unitar la nivel european. Unele state aplică reguli stricte, în timp ce altele nu impun controale periodice, ceea ce duce la diferențe majore între sisteme.

Cum diferă regulile pentru șoferii vârstnici din Europa

În Germania, permisul de conducere este valabil pe termen nelimitat, iar controalele medicale periodice nu sunt obligatorii. Autoritățile au respins ideea introducerii unor testări impuse pentru șoferii în vârstă.

Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi
Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea
În Elveția, șoferii trebuie să efectueze controale medicale periodice începând cu aproximativ 75 de ani, pentru a demonstra că sunt apți să conducă. În Italia, permisul se reînnoiește periodic, iar frecvența evaluărilor medicale crește odată cu vârsta, în special după 70 de ani.

Datele analizate de Destatis arată că șoferii vârstnici sunt considerați responsabili într-o proporție ridicată în accidentele rutiere în care sunt implicați, iar în cazul celor de peste 75 de ani, procentul este și mai mare.

Șofer la volan. Sursă foto: Freepik

Sondaje și propuneri pentru evaluarea șoferilor seniori

Un sondaj realizat de Forsa, la comanda TÜV, indică faptul că majoritatea respondenților consideră că abilitățile de conducere scad odată cu vârsta. Totodată, o parte semnificativă susține retragerea permisului în cazul în care șoferul nu mai este apt.

Problema principală rămâne stabilirea unui criteriu obiectiv de evaluare a capacității reale de condus.

Pentru a evita măsuri radicale, TÜV propune introducerea unor evaluări practice pentru șoferii de peste 75 de ani. Acestea ar presupune testarea în trafic real, alături de un instructor auto, și realizarea unui raport care să includă punctele forte, eventualele erori și recomandări pentru adaptarea stilului de condus.

În paralel, organizația ADAC susține programe de instruire dedicate șoferilor vârstnici, punând accent pe prevenție și menținerea abilităților, nu pe restricții directe. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că, deși seniorii sunt implicați mai rar în accidente decât șoferii tineri, probabilitatea de eroare poate fi mai mare în anumite situații.

Impactul social al retragerii permisului

Dincolo de aspectele legate de siguranță, măsurile privind retragerea permisului au și un impact social important. Pentru mulți seniori, în special din zonele rurale, mașina reprezintă principalul mijloc de deplasare.

Pierderea permisului poate duce la reducerea independenței, acces mai dificil la servicii medicale și sociale și un risc crescut de izolare.

În acest context, dezbaterea la nivel european se concentrează tot mai mult pe găsirea unui echilibru între siguranța rutieră și menținerea mobilității persoanelor vârstnice.

09:32 - Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi
09:26 - Atac armat la New Jersey, în interiorul unui restaurant. Nu se cunoaște numărul victimelor
09:16 - Cum au reușit proprietarii de pisici din Japonia să-și hrănească felinele mofturoase. Metoda a devenit un trend
09:11 - Cel mai mare ou de Paște din lume are 56 kg și 75 cm înălțime
09:03 - Formațiune spectaculoasă care seamănă cu o alee pavată, descoperită pe fundul Oceanului Pacific
08:53 - Alegerile din Ungaria, urmărite de Moscova. Viktor Orban riscă să piardă puterea, iar influența Rusiei ar putea fi af...

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
