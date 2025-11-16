Monden

Leonard Doroftei a ajuns boxer dintr-o întâmplare. O bătaie pentru o bară l-a băgat în sala de box

Leonard Doroftei. Sursa foto: facebook / Leonard Doroftei
Leonard Doroftei a povestit la un podcast faptul că toată cariera lui are legătură cu o întâmplare. Este vorba despre o bătaie de pe vremea când era copil.

Moșu' și bara

Campionul mondial la box a explicat faptul că la 14 ani habar nu avea ce carieră o să își aleagă. ”La 14 ani a fost o întâmplare, care pentru mulți poate părea o prostie, dar pentru mine a fost o șansă de a face ceva în viață.

Eram mai mulți copii pe stradă, ne jucam și cineva a găsit o țeavă. Și ne-am bătut pentru țeava aia că o voiam toți. Un băiat mai mare a zis: vă bateți pentru ea și care e mai bun, ia țeava. Și de aici a plecat totul. Am câștigat țeava și cineva m-a întrebat dacă nu vreau să vin la box. Era fratele celui pe care l-am bătut pentru țeavă. Și am zis ok, da”, a spus Moșu'.

A doua zi n-a mai scăpat de box

Doar că băiatul în cauză a vorbit serios așa că nu s-a lăsat până nu l-a adus pe Doroftei în sală. „Și a doua zi dimineață m-am trezit cu el la ușă. Am ieșit pentru că striga non-stop: Doru, Doru, Doru. Și au început vecinii să țipe să tacă din gură și am ieșit repede. Și m-am dus cu el la antrenament”, a mai spus campionul.

Cucerit de sala de box

Dacă până atunci nu era tocmai convins, ei bine când a intrat în sala de box, Leonard Doroftei a fost total impresionat. ”Dar când am intrat în sală mi s-a părut ceva fantastic parcă era o explozie de lumină. Nu văzusem decât la televizor o sală de box. Am avut șansa să intru în sală imediat după o gală.

Și tribunele erau până lângă ring și era o sală modernă. Și evident că am fost fascinat. Mi-a arătat băiatul câte ceva. Mi-a spart și buza, pentru că în clipa în care mi-a arătat m-a lovit, dar nu am simțit nimic și atunci mi-am spus: o să pot”, a mai povestit campionul.

