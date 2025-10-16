Leonard Doroftei, 31 de ani de iubire alături de soția sa, Monica: „Încă ne bucurăm de înghețată împreună”

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a sărbătorit 31 de ani de căsnicie cu soția sa, Monica. Cei doi au sărbătorit evenimentul cu o înghețată și un mesaj special pe pagina de Facebook a fostului campion mondial.

Pe plan personal, Leonard Doroftei a trăit o poveste de dragoste discretă, dar solidă, alături de soția sa, Monica Doroftei. Cei doi sunt căsătoriți de 31 de ani, o relație care a rezistat în fața timpului, distanțelor și provocărilor vieții de sportiv.

Recent, Doroftei a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării căsniciei:

Cei doi au împreună trei copii – doi băieți și o fată – și au reușit să păstreze familia unită chiar și în cele mai grele perioade.

De-a lungul anilor, Monica și Leonard Doroftei au rememorat și momentele dificile prin care au trecut, mai ales din cauza carierei sportive solicitante a lui Leonard. Unul dintre cele mai emoționante episoade a fost nașterea celui de-al doilea fiu, Alexandru, când fostul campion nu a putut fi alături de soția sa.

„Cel mai greu moment a fost când era gravidă. Trebuia să nască și eu am plecat la meci”, a povestit Leonard Doroftei, amintindu-și cu sinceritate acea perioadă.

Monica a completat:

„Și am născut singură… Da, da, a plecat în urmă cu două zile, ceva de genul acesta, și eu, în mod normal, urma să nasc în trei săptămâni și s-a declanșat nașterea, pur și simplu.”

Fostul campion se afla atunci în cantonament la New York, pregătindu-se pentru o perioadă crucială din carieră.

„Când băiatul nostru mijlociu s-a născut, eu eram cu mănușile de box, așteptam să intru în ring. Eram la început. Am fost într-o perioadă de pregătire”, a spus Doroftei.

Leonard Doroftei este unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile, un simbol al boxului profesionist și al perseverenței. Născut pe 10 aprilie 1970, la Ploiești, Doroftei a început să practice boxul la doar 14 ani, la Clubul Petrolul Ploiești, sub îndrumarea antrenorului Titi Tudor.

A urcat rapid în ierarhia sportivă, devenind multiplu campion național și european la amatori. A reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice (Barcelona 1992 și Atlanta 1996) și a câștigat numeroase medalii internaționale.

Cariera lui a atins apogeul în 2002, când a devenit campion mondial WBA la categoria semiușoară, după o victorie memorabilă în fața canadianului Paul Spadafora. A fost primul român care a cucerit un titlu mondial important în boxul profesionist, devenind un simbol al tenacității și modestiei.

După retragere, Doroftei a fost președinte al Federației Române de Box și a deschis propriul local, „Doroftei Pub”, în Ploiești, loc unde fanii l-au putut întâlni deseori, departe de luminile ringului, dar cu aceeași energie și umor caracteristic.