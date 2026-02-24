Revanșă istorică în box. Mayweather și Pacquiao, din nou în ring la 11 ani după „Lupta secolului”

Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au decis să revină în ring pentru un nou meci profesionist, programat pe 19 septembrie, la Las Vegas, la 11 ani de la confruntarea lor din 2015, considerată una dintre cele mai importante din istoria boxului, scrie BBC.

Cei doi foști campioni mondiali, Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, și Mayweather, în vârstă de 48 de ani, vor lupta la Sphere, în Las Vegas, sâmbătă, 19 septembrie. Confruntarea va fi transmisă în direct pe Netflix.

Prima lor întâlnire a avut loc în 2015, într-un meci supranumit „Lupta secolului”, care a devenit cea mai profitabilă confruntare din istoria boxului. Atunci, Mayweather s-a impus prin decizie unanimă, păstrându-și invincibilitatea. Deocamdată, nu au fost anunțate numărul de runde și categoria de greutate la care se va disputa revanșa.

Mayweather a confirmat săptămâna trecută că va ieși din retragere pentru a patra oară. Ultima sa luptă profesionistă a avut loc în 2017, când l-a învins prin KO tehnic în runda a 10-a pe luptătorul de arte marțiale mixte Conor McGregor.

Pacquiao s-a retras în 2021 pentru a se dedica activității politice, însă a revenit în ring în iulie anul trecut, când l-a înfruntat pe campionul WBC la categoria welter, Mario Barrios. Meciul s-a încheiat la egalitate, iar Barrios și-a păstrat titlul.

Înaintea confruntării din septembrie, Manny Pacquiao a transmis un mesaj clar rivalului său: „Floyd şi cu mine am oferit lumii ceea ce rămâne cea mai mare luptă din istoria boxului. Fanii au aşteptat destul. Merită această revanşă. Vreau ca Floyd să trăiască cu singura înfrângere din palmaresul său profesional şi să-şi amintească mereu cine i-a provocat-o”. La rândul său, Mayweather a declarat: „Am luptat deja şi l-am învins pe Manny o dată. De data aceasta, rezultatul va fi acelaşi”.

Mayweather are un palmares perfect, cu 50 de victorii din 50 de meciuri, dintre care 27 prin KO. De la retragerea sa din 2017, a participat la mai multe lupte demonstrative și urmează să îl înfrunte pe Mike Tyson în acest an. Tyson, fost campion mondial incontestabil la categoria grea, va disputa primul său meci după ce și-a încheiat o retragere de 19 ani în noiembrie, într-o înfrângere controversată în fața lui Jake Paul.

Anunțând revenirea în ring, Mayweather a afirmat: „De la viitorul meu eveniment cu Mike Tyson până la următorul meu meci profesionist de după aceea: nimeni nu va genera o audienţă mai mare, nu va avea un public global mai numeros şi nu va genera mai mulţi bani cu fiecare eveniment decât evenimentele mele.”

Pacquiao, care a obținut 62 de victorii în 73 de partide și a cucerit 12 titluri mondiale în opt categorii de greutate, declara încă din octombrie că o revanșă este aproape de a fi stabilită, menționând că aceasta depinde de capacitatea celor doi de a „se înţelege reciproc”.

Întâlnirea din 2015 a stabilit recorduri impresionante, cu 4,6 milioane de achiziții pay-per-view și încasări de 72 de milioane de dolari la MGM Grand Garden Arena. Organizatorii urmează să anunțe în perioada următoare detaliile privind meciurile din programul preliminar și informațiile despre bilete.