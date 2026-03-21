John Fury, la cuțite cu Tyson Fury. Relația tată-fiu s-a destrămat complet

John Fury a declarat că relația cu fiul său Tyson Fury este din ce în ce mai tensionată și că nu crede că se mai poate repara ceva.Acesta că nu mai există apropierea de altădată și că diferențele dintre ei au apărut din deciziile luate în cariera sportivă a lui Tyson, potrivit Fox News.

Unul dintre principalele puncte de conflict este legat de meciurile cu Oleksandr Usyk. John Fury a spus că l-a sfătuit pe fiul său să evite aceste confruntări și că a fost împotriva modului în care au fost organizate anumite lupte. În opinia lui, pregătirea intensă și programul încărcat au afectat forma sportivă a lui Tyson Fury.

Tyson Fury a pierdut două meciuri consecutive în fața lui Usyk, rezultate care au avut un impact important asupra parcursului său recent. Aceste înfrângeri au alimentat și mai mult discuțiile din jurul formei sale sportive și al direcției în care merge cariera sa.

După aceste meciuri, Tyson Fury și-a anunțat retragerea din box la începutul anului 2025. Decizia a surprins mulți fani, însă nu a fost definitivă. La scurt timp, el a revenit asupra anunțului și a transmis că intenționează să revină în ring în 2026.

În ciuda acestui plan de revenire, tatăl său nu este convins că sportivul va mai putea atinge nivelul din anii săi de vârf. John Fury a spus că vede o diferență clară față de perioada în care fiul său domina categoria grea și consideră că în jurul lui există persoane care îi oferă o imagine prea optimistă asupra situației actuale.

El mai declarat că Tyson Fury este influențat de oameni care nu îi spun direct realitatea despre performanțele sale și despre nivelul la care se află în prezent. Totuși, în declarațiile sale, John Fury a menționat că își iubește fiul, chiar dacă există aceste tensiuni și opinii diferite.

Tyson Fury are în plan un nou meci în luna aprilie, când urmează să îl înfrunte pe Arslanbek Makhmudov. Partida este privită ca un test important pentru revenirea sa în competițiile de top și pentru direcția pe care o va lua cariera sa în continuare.