Tyson Fury revine în ring la 37 de ani

Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, este decis să își reia activitatea. Anunțul vine la un an după ce și-a anunțat retragerea, survenită după înfrângerea în fața ucraineanului Oleksandr Usyk.

La începutul săptămânii, acesta a publicat mai multe videoclipuri în care apărea în timpul antrenamentelor.

„Am lipsit o vreme, dar acum m-am întors, la 37 de ani şi încă în formă”, a scris cunoscutul sportivpe contul său de Facebook.

De-a lungul carierei, Fury și-a anunțat retragerea din box de mai multe ori, doar pentru a se răzgândi ulterior. O astfel de idee a apărut după victoria sa în fața lui Dillian Whyte, în aprilie 2022, când susținea că „nu mai are nimic de dovedit nimănui”, pentru ca apoi să revină în competiții câteva luni mai târziu.

„Gypsy King” (34 de victorii, dintre care 24 prin KO, un egal și două înfrângeri) și-a anunțat din nou retragerea în ianuarie 2025, la 36 de ani, după ce a suferit a doua înfrângere consecutivă în fața lui Usyk.

Fury fusese învins pentru prima dată în carieră în mai 2024 de ucraineanul care devenise între timp primul campion unificat al categoriei grele din ultimii 25 de ani și a pierdut din nou în decembrie același an, la Riad.

O luptă cu compatriotul său Anthony Joshua, fost campion mondial la categoria grea, era programată pentru 2026, între doi pugiliști care nu s-au întâlnit niciodată. Totuși, gravul accident rutier în care Joshua a fost implicat în Nigeria săptămâna aceasta, soldat cu moartea a doi membri ai echipei sale, ar putea amâna confruntarea.

Pe lângă o posibilă revanșă cu Usyk, Fury ar putea să se confrunte și cu alți britanici, precum campionul WBO Fabio Wardley sau Daniel Dubois, care l-a învins pe Joshua în septembrie 2024, cucerind pentru o perioadă centura IBF.